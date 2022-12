BMW maakt zichzelf belachelijk met gigantische grille

Bij BMW waren ze van mening dat die grille nog wel groter kon.

Een discussiepunt van de afgelopen jaren met betrekking tot BMW heeft met name te maken met de grille. Elk model leek dit ding maar te groeien tot een punt waar menig barbecuerooster jaloers op mag zijn. BMW heeft er blijkbaar dikke lol van. De Duitse autofabrikant heeft namelijk de grootste grille tot nu toe gemaakt.

De grille maakt deel uit van de stand van BMW op de Tokyo Auto Salon. Het kunstwerkje is metershoog en achter de grillige neus parkeert het merk een aantal van haar modellen. De Japanse tak van BMW heeft diverse modellen meegenomen naar de show.

Een M3 Competition M xDrive met M Performance goodies, een M240i xDrive met M Performance spul en een M4 GT3 staan op de beurs. Ook zal de première van een model specifiek voor de Japanse markt plaatsvinden. Wat dit precies gaat zijn is nog een verrassing.

De Tokyo Auto Salon is van 13 tot en met 15 januari 2023. BMW zegt dat de grille onderdeel uit maakt van het symbool van het merk. Daar is geen woord van gelogen. Zeg je BMW M3 of M4, dan is de grille voor velen het eerste waar ze aan denken. Mooi of niet, ze weten donders goed hoe ze een buzz moeten creëren daar in Beieren.