Instagram-model beplakt Lamborghini met 2 miljoen kristallen

Autofabrikanten als Lamborghini steken ongelooflijk veel tijd, energie en niet te vergeten geld in het zo licht mogelijk maken van hun sportwagens. Sommige klanten kan dit echter geen reet schelen. Het Russische Instagram-model Daria Radionova (veel plezier met scrollen!) is hiervan een goed voorbeeld. De ondernemer heeft recentelijk namelijk wéér een van haar auto’s beplakt met Swarovski-kristallen.

Het wagenpark van Radionova krijgt daardoor wederom zijn monotone sfeer terug. De Lamborghini Aventador SV van het model was tot op heden de enige auto die zij niet onder handen had laten nemen. De Instagrammer en CEO van DRJACKETS heeft in het verleden dezelfde behandeling gegeven aan haar Mercedes CLS, Bentley Continental GT en haar Lamborghini Huracan. Sinds deze week draagt ook haar Aventador SV een glitterjurk van Swarovski.

Het Britse Cars In Cloak heeft de opdracht gekregen het project zo netjes mogelijk uit te voeren. Volgens het bedrijf en Radionova is de Aventador SV de eerste auto die met (meer dan) 2 miljoen kristallen is beplakt. Ondanks het grote aantal kristallen is niet iedere vierkante centimeter van de Superveloce bedekt met glimmend glas. Nee, het bedrijf heeft bijvoorbeeld de spoiler en de velgen achterwege gelaten.