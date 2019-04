Voor zo’n 20 euro een nieuwe Mustang Shelby GT350R!

Klinkt goed!

In Nederland kennen we dit soort raffles niet, maar in de Verenigde Staten zijn jaarlijks meerdere van dit soort acties te vinden. Ook later dit jaar zal er weer zo’n event plaats. De Shelby American Collection verloot door middel van een raffle een gloednieuwe Mustang Shelby GT350R.

Om deel te nemen aan de raffle dient men een ticket te kopen voor 25 dollar, omgerekend 22 euro. De Shelby American Collection is een non-profit organisatie en het geld gaat naar het Shelby American Historic Automobile Museum in Boulder, Colorado. Door middel van dit soort initiatieven kan een klassiek museum zoals die in Boulder in leven worden gehouden. Voor die 25 dollar krijg je drie tickets. Het is ook mogelijk om meer te doneren. Met een donatie van 100 dollar krijg je 16 tickets en met een donatie van 1.500 dollar krijg je 310 tickets. Het maximale deelnemende bedrag is 2.500 dollar voor 525 tickets.

De te winnen Mustang Shelby GT350R betreft een Performance Blue exemplaar met het Technology Package en carbon wielen. Onder de kap een 5.2-liter grote V8, goed voor dik meer dan 500 pk en 581 Nm koppel. Dit alles gekoppeld aan een handbak met zes verzetten.

De trekking is op 31 augustus. De brute machine winnen en naar Nederland brengen gaat je overigens iets meer dan 20 euro kosten, maar dat mag de pret niet drukken. De dame op foto krijg je er overigens niet bij.