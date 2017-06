Instagrammer heeft meer Bugatti’s dan vingers

En dat komt niet omdat hij een rund dat met vuurwerk stunt is.

Het Instagram-wedstrijdje ‘wie heeft de dikste autocollectie‘ gaat stug door. Onlangs kregen we een tip over Instagrammer @gedgbz, een persoon die ‘een stuk of tien’ Bugatti’s zou hebben. We kunnen niet zoveel informatie vinden over de man achter het Instagram-account, maar zijn auto’s staan inmiddels overal op de interwebz.

De man zou onder andere alle zes Veyron Legend Editions hebben en inmiddels ook al twee Chiron’s. Met je nagaan hoe lang het Bugatti gekost had om alle Veyron’s te verkopen zonder de hulp van deze hoarder. Perridon, eat your heart out.

Ondanks de voorliefde die de mysterieuze persoon overduidelijk heeft voor Bugatti, is ‘hij’ niet eenkennig. In de verzameling zitten bijvoorbeeld naar verluidt ook nog twee Ferrari FXX K’s, een Lamborghini Veneno, een Veneno Roadster, Reventon Roadster en een Aventador J. Oh, ook een Aston Martin One-77, twee Ferrari LaFerrari’s en McLaren P1 zijn van de partij, alsmede twee Pagani Huayra’s.

Als we goed kijken naar de kentekens van ged’s auto’s dan zien we daar ‘GBZ’ opstaan, onder een Europees vlaggetje. Een noest staaltje onderzoeksjournalistiek leert dat dit staat voor Gibraltar, een Brits stukje Spanje. Als iemand weet wat de beste man doet voor de kost houden we ons aanbevolen.



Bedankt Jesse voor de tip!