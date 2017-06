Billboard Wars Reloaded! Audi trolleert Tesla en Musk

We hebben er lang op moeten wachten, maar de billboard-oorlog is eindelijk weer opgewarmd.

Het bekendste voorbeeld van de billboard-oorlog is nog altijd het onderonsje dat BMW en Audi uitvochten in California. De beschietingen tussen de twee Duitse merken breidden zich uit naar Europees grondgebied en ook naar andere merken. Uiteindelijk was het trucje echter wel uitgewerkt.

Tenminste, dat dachten we. Maar Audi heeft inmiddels een nieuwe vijand gevonden om tegenaan te schoppen en plaatste onlangs bovenstaand billboard in Berlijn. Op de poster zie je een afbeelding van de e-tron Sportback, met de bijgaande kop: Musk Have. We gaan ervan uit dat dit geen referentie is naar Axe Musk, maar naar Elon Musk.

Oficieel was het billboard bedoeld om de Formula E race in Berlijn te hypen. Deze race vond afgelopen weekend plaats. De Formula E is momenteel een speerpunt van Audi’s race-divisie, zeker nu de boksbeugel gestopt is met haar Le Mans-programma. Het sneertje naar Tesla ligt echter ook in het verlengde van eerdere uitspraken van VAG-bonzen, die geen mogelijkheid onbenut laten om de Amerikaanse producten te dissen.

De vraag is nu of Tesla het spelletje mee wil spelen en met een gevatte respons komt.



Image-Credit: Audi Deutschland via Facebook en maximilian via Instagram