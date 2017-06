Koop de ex van Edwin Evers op Marktplaats

Sta op en scheur naar je werk in deze zwarte Mercedes.

Elke dag ontzettend vroeg opstaan is natuurlijk zwaar, maar er zitten ook zo zijn voordelen aan. Edwin Evers verdient namelijk lekker aan zijn populaire programma bij radio 538. De praatgrage plaatjesdraaier pakt naar verluidt een paar milli per jaar.

Dat betekent dat je ook lekkere auto’s kan kopen. En dat DJ’s verzot zijn op dikke bakken dat weten we sinds Mattie een roestige kris in de rug van Wietze stak voor een Tesla. Edwin is zelf momenteel fan van Audi, maar vroeger ging hij nog voor RWD en de zon op zijn bol.

Deze SLK van de eerste generatie was volgens de verkoper namelijk ooit van de DJ. De eerste generatie SLK (R170) debuteerde in 1996 en is geleverd tot en met 2004. Dit zwarte exemplaar uit 2003 was dus één van de laatsten. Dankzij de kleine afmetingen en het stalen klapdak werd de SLK destijds vaak weggezet als een auto voor dameskappers, maar inmiddels is de auto een gerespecteerde youngtimer.

Het strakke design van de eerste SLK ligt in mijn ogen prettiger op het oog dan dat van de rondere generaties die volgden. De vierpitters met compressor maken geen sportief monster van de kleine, doch relatief zware Merc, maar ze zijn vlot genoeg voor het Nederlandse verkeer. SLK-liefhebbers die snelheidsduivels zijn kunnen beter uitwijken naar de SLK32 AMG.

Tegenwoordig pik je de klapdak-roadster al op voor een paar duizend Euro, maar dat zijn dan vroege exemplaren die niet per se net zijn. Sowieso hadden de eerste SLK’s wat problemen op dat vlak: plastics in het interieur sleten snel en zagen er dan pover uit. De afwerking was eigenlijk Mercedes-onwaardig, maar tegelijkertijd typisch voor Merc’s van eind jaren ’90.

Dit late exemplaar ziet er wat dat betreft netjes uit en vanwege het feit dat de auto ooit van Edwin was, betaal je natuurlijk graag vijf Euro meer dan voor een ander exemplaar. De vraagprijs bedraagt 11.500 Euro.



Bedankt Dirk voor de tip!