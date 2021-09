Komt er tóch een waardige opvolger voor de Integra Type R?

De Integra die Honda eerder deze maand onthulde viel vies tegen, maar er is goed nieuws: er komt nog een nieuwe Integra.

Een van de leukste Honda’s uit de jaren ’90 is de Integra R. Voorwielaandrijver of niet, de Integra R staat te boek als een buitengewoon puike rijdersauto. Sommigen stellen zelfs dat het de beste voorwielaandrijver ooit is.

Nu waren niet alle Integra’s zo spannend, maar vanaf 1998 was de Integra in onze contreien alleen als Type R leverbaar. Dit heeft er aan bijgedragen dat de naam Integra in positieve zin is blijven hangen.

Inmiddels is het al 20 jaar geleden dat de Integra R in Nederland leverbaar was. Internationaal is er ook al sinds 2006 geen Integra meer. Honda gaat deze naam echter weer nieuw leven inblazen.

Sterker nog: dat hebben ze al gedaan. Eerder deze maand toonde Honda een gloednieuwe Integra. Dat was alleen een vieze tegenvaller voor liefhebbers van de Integra uit de jaren ’90. De nieuwe Integra is namelijk een suffe versie van de Honda Civic, bedoeld voor de Chinese markt. Een auto die dus op geen enkele manier interessant is.

Er is echter goed nieuws: er komt nóg een nieuwe Integra. En deze belooft er in ieder geval een stuk beter uit te zien. Deze Integra komt er alleen niet als Honda, maar enkel als Acura. Maar dat is een detail.

Na eerder al de bovenstaande koplamp getoond te hebben, laat Acura nu iets meer van de nieuwe Integra zien. Op de nieuwe afbeelding zien we een sportief gelijnde vijfdeurs. Een liftback á la Audi A7 dus, maar dan compacter. Acura zelf omschrijft het als een ‘premium sport compact’. Klinkt goed.

Met het uiterlijk lijkt het wel snor te zitten, de vervolgvraag is: wordt het ook nog een beetje een leuke rijdersauto? Anders is het natuurlijk alsnog geen waardige opvolger voor de Integra Type R.

Ook wat dat betreft zijn er goede voortekenen. Acura heeft namelijk Integra Type S vastgelegd als patent, zoals we vorige maand al schreven. We moeten er wel bij zeggen dat het alleen om kleding ging, maar wellicht had het merk voor auto’s de rechten al veiliggesteld.

De Acura Integra zal volgend jaar onthuld worden. Voor ons is dit allemaal niet relevant natuurlijk, aangezien het merk niet in Europa actief is. Toch is het wel eens leuk om te kijken wat Honda’s Amerikaanse zustermerk allemaal aan het bekokstoven is. Met de TLX Type S en natuurlijk de NSX Type S zetten ze namelijk ook al hele interessante auto’s neer.