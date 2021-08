BMW komt de komende jaren met rits aan elektrowagens

Voordeel is wel dat BMW de komende jaren hun ‘gewone’ auto’s niet meteen vervangt door elektrowagens. Ze blijven lekker naast elkaar bestaan.

Zo ongeveer alle automerken zijn bezig met een transitie. Alles moet elektrisch. In veel gevallen niet omdat ze dat nu zo graag zelf willen, maar meer omdat het ze is opgelegd. En dat gaat ver, zelfs merken als Lamborghini en Aston Martin maken de switch.

Een merk dat er al vroeg bij was met de i3 en in mindere mate de i8 was BMW. Daarmee liepen ze echt ver voor op de concurrentie. Alleen hebben ze het daarna een beetje laten versloffen. Tot nu dan.

X1, 5-serie, 7-serie en Mini gaan elektrisch

BMW heeft laten weten dat ze de komende jaren flink wat slagen gaan maken om weer in de pas te lopen met de andere merken. Ze zijn natuurlijk al bezig met de iX, de iX3 en de i4. En de i3 en de snellere i3S bestaan ook nog steeds. Maar er komt meer. Veel meer.

Want BMW heeft laten weten dat volgend jaar een volledig elektrische variant van de X1 op de markt gaat komen. Maar misschien wel bijzonderder, ook van de 7-serie komt volgend jaar een volledig elektrisch model. Dat meldt althans Carscoops.

Een jaar later trekt BMW het doek af van de volledig elektrische 5-serie en dan komt er ook een Mini Countryman op batterijen.

Benzine en batterij leven naast elkaar

BMW heeft er dus voor gekozen om niet alleen maar nieuwe auto’s te ontwikkelen die op batterijen lopen. De Beiers passen een aantal van hun huidige modellen aan om op elektra te gaan rijden. Dat heeft voor- en nadelen.

Voordeel is dat we als consument niet gedwongen zijn om iets elektrisch te kopen. Nadeel is dat auto’s die niet als een stekkerwagen worden ontworpen toch altijd nadelen hebben ten opzichte van auto’s die dat wel zijn.

Denk bijvoorbeeld aan de plek waar de accu’s worden gestopt. Die plekken zijn vrijwel altijd kleiner dan bij de auto die in de eerste plaats als elektrowagen is ontwikkeld. Daarom is de i3 ook zo’n geweldig goede auto. Omdat hij vanaf het begin is ontwikkeld tot wat hij nu is.

BMW’s Neue Klasse platform komt eraan

In 2025 gaat BMW zijn eertse model lanceren dat staat op het Neue Klasse platform. En dat platform doet het precies andersom. Dat is ontwikkeld voor elektrische auto’s, maar er kunnen ook diesel- en benzinemotoren in.

In de toekomst gaan daar verschillende modellen van BMW gebruik van maken, maar ook Mini en Rolls-Royce zullen ervan gaan profiteren.

Uiteindelijk wil BMW in 2025 twee miljoen volledig elektrische voertuigen aan de man (M/V/X) hebben gebracht. Het totale percentage elektrowaggies moet dan 25% zijn.

We gaan het zien. Maar als ze net zo goed rijden als een i3, mag het wat mij betreft morgen al zover zijn.