Internet gaat los met reacties Hamilton naar Ferrari

Het internet smult van het gerucht dat Lewis Hamilton naar Ferrari vertrekt.

In de winterperiode is het meestal ontzettend rustig omtrent Formule 1-nieuws. Met het gerucht van vandaag is de beer echter uit zijn winterslaap ontwaakt. Hoewel het niets meer is dan een gerucht ontploft het internet vandaag als reactie op de mogelijke overstap van Lewis Hamilton naar Ferrari.

2025 is nog ver van ons vandaan. Sterker nog, het nieuwe Formule 1-seizoen moet nog beginnen. Iedereen lijkt 2024 nu al vergeten te zijn en zijn ogen te richten op volgend jaar. Het zou natuurlijk een megastunt zijn als inderdaad Lewis Hamilton voor Ferrari gaat rijden, als teamgenoot van Charles Leclerc.

Na een aantal tegenvallende jaren bij het team van Mercedes kijkt de Brit verder. Niet dat Ferrari alle antwoorden lijkt te hebben, maar uiteindelijk kijkt ook HAM verder dan zijn neus lang is.

Op Reddit, X, Facebook, Instagram en noem maar op gaat het vandaag onder Formule 1-fans om maar een ding: Lewis Hamilton en Ferrari. Het levert in elk geval genoeg memes op. Een aantal reacties van het grote wijde web hebben we hieronder voor je op een rijtje gezet. Een kleine glimlach kan niet achterwege blijven, toch?