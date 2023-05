‘Ferrari wil Hamilton binnenhalen met salaris van €46 miljoen’

Gaat Hamilton dan toch zijn carrière eindigen bij Ferrari?

Silly Season begint vroeg dit jaar, want er steken nu al wilde geruchten de kop op over een overstap van Lewis Hamilton. De zevenvoudige wereldkampioen heeft voor volgend jaar nog geen contract, dus in theorie is er van alles mogelijk. Hij kan bij Mercedes blijven, hij kan full time filmproducent worden… Óf hij kan naar Ferrari gaan.

Het is niet de eerste keer dat Lewis Hamilton gelinkt wordt aan Ferrari, maar het gerucht steekt nu weer in alle hevigheid de kop op. Dit wordt gevoed door kwaliteitspublicatie The Daily Mail, die exclusief kan melden dat Ferrari een miljoenencontract voor Hamilton heeft klaarliggen.

Volgens de Britse krant is Ferrari er alles aan gelegen om Hamilton binnen te halen, want ze willen hem een megasalaris bieden van €46 miljoen. Een dergelijk bedrag is nodig om hem bij Mercedes weg te kapen, want daar verdiende hij vorig jaar €40 miljoen.

Als Ferrari inderdaad zo’n absurd salaris zou betalen aan Hamilton zou dat wel een beetje zuur zijn voor Leclerc en Sainz. Die verdienden vorig jaar respectievelijk €9 en €7 miljoen. Oh ja, en van de twee zou natuurlijk het veld moeten ruimen. Terwijl Leclerc en Sainz beide nog een contract hebben tot eind 2024.

Volgens The Mail staat Ferrari-voorzitter John Elkann in nauw contact met Lewis Hamilton. Al zegt dat niet zoveel, want het schijnt dat ze een paar wederzijdse vrienden hebben. Lewis was vier jaar geleden ook al aan het babbelen met Elkann en dat heeft ook niks opgeleverd.

We nemen de berichten dus met een flinke schep zout, maar het is wel zo dat Hamilton volgend jaar vrij is om te gaan. Als hij dus heel graag naar Ferrari wil én Ferrari wil hem heel graag hebben, dan kan het zijn dat we Lewis nog eens in een rode overall zien.