Lezersvraag: Wie zou jij bij welk F1-team willen zien rijden?

Als jij nou de baas was van alle teams in de F1. Wie zou je waar willen zien rijden?

Er is weer een lekker bommetje gedropt in de F1 hè? Ferrari zou werk willen maken van Lewis Hamilton. We lazen het vanmorgen natuurlijk al hier op deze schitterende site. Als het zou gebeuren zou het een stunt zijn van jewelste, want wie wil nou niet zien hoe het scharlaken rood van Ferrari afsteekt tegen de kraaltjes in de dreads van Lewis?

Ondergetekende heeft er geen vertrouwen in dat dit gaat gebeuren. Punt 1; Lewis spreekt geen Italiaans en dat is een vereiste als je tegen dat team wil klagen dat je banden eraan zijn of dat je het niet eens bent met de strategie.

Maar bovenal heeft Lewis nogal wat te verliezen. Een zevenvoudig wereldkampioen die in de nadagen van zijn carrière nog even races gaat rijden voor een team dat er niet zo florisant voorstaat. Ik zie het niet gebeuren.

Maar aan de andere kant, ik heb ook 4000 bitcoins verkocht toen ze van 3 cent naar 6 cent waren gestegen. Dus ik ben niet echt heel goed in het voorspellen van trends, zal ik maar zeggen…

Wie zou jij bij welk F1-team willen zien rijden?

Maar het is wél leuk om een beetje te speculeren en te bomen over wie jij nou bij welk F1 team zou willen zien rijden. Gewoon, zonder restricties en al helemaal niet met gevoel voor realiteitszin. Wij zijn benieuwd waar jij mee komt.

Ik zou Lewis wel naast Max willen zien in de Red Bull. De beste coureurs van de grid in de beste auto. En dan zonder teamorders vol op het orgel tegen elkaar. Ik ben echt heel benieuwd of Max er dan weer 19 gaat winnen. Sterker, ik ben zelf benieuwd of Max dan wel kampioen zou worden.

Max in een McLaren lijkt me ook leuk. En dan Lewis in de Red Bull. Ik denk dat we dan weer een herhaling van het legendarische seizoen van 2021 krijgen. Max die veel meer uit de auto haalt dan eigenlijk mogelijk is en Lewis die gewoon rijdt zoals hij altijd doet. Gegarandeerd spektakel.

Maar wat denk jij? Met welke onmogelijke combinaties kom jij? We zijn heel benieuwd!