Leclerc gaat niet ruilen met Hamilton

Charles Leclerc en Lewis Hamilton gaan niet ruilen. Want van ruilen, komt huilen.

Charles Leclerc en Lewis Hamilton worden naast Max Verstappen veelal beschouwd als de beste coureurs op de grid. Dit jaar hebben beiden echter op het oog een lastige situatie bij de kladden. Zowel Ferrari als Mercedes komt dit jaar aan de start met een doorontwikkeling van de auto’s van vorig jaar. Helaas voor hen, is de evolutie niet voldoende geweest om Red Bull bij te halen, laat staan in te halen. Daar komt nog bij dat Aston Martin heeft gekozen voor revolutie. En bij team groen gaat het wel een stuk beter. Zo goed zelfs, dat het het Mercedes en Ferrari knap lastig kan maken.

Gemor

En dus is er gespeculeer en soms wat gemor. Leclerc vroeg een gesprek aan met John Elkann. Hamilton was kritisch over de W14 en zei dat het team beter naar hem had moeten luisteren. Het logische gevolg is dat er ook gepraat wordt over de andere opties van de twee concurrenten van Max. En ja, als het er twee zijn bij twee ’topteams’, waarom dan niet een ruil van stoel.

Deals

Leclerc wordt al een tijdje in verband gebracht met een overgang naar Mercedes. Vooral in de zin van dat Toto Wolff in hem een potentiële droomkandidaat zou zien om Hamilton op te volgen. Verstappen heeft immers ook een contract tot en met 2028 bij Red Bull. Leclerc is na volgend jaar vrij en heeft naar eigen zeggen nog geen gesprekken geopend voor een nieuwe deal.

Tor

Hamilton is na dit jaar vrij en is naar verluidt van plan een monsterdeal af te sluiten met Mercedes. Hij rijdt al zijn hele F1 carrière met een Mercedes-tor achter zijn rug. Echter, de 38-jarige Brit werd afgelopen week door Martin Brundle in verband gebracht met een overgang naar Ferrari. Daar zou Lewis dan nog ‘een laatste kunstje’ kunnen verrichten in zijn illustere F1 loopbaan, door het team weer kampioen te maken.

Destabiliseren

Een plus een is twee dus? Nou misschien toch niet. Leclerc heeft namelijk bij Sky Sports zijn loyaliteit aan Ferrari uitgesproken. Hij praat over geruchten in de media die wellicht tot doel hebben het team te destabiliseren:

Ik hoor allemaal geluiden vanaf de buitenkant. Misschien willen ze on destabiliseren. Ik draag het rood en wil winnen met dit team. Charles Leclerc, is trouw aan rood

Waarvan akte. Geloof jij Leclerc, of acht je de kans toch aanwezig dat hij na nog twee seizoenen opeens anders denkt over Fezza? En wat zal Hamilton doen? Misschien een belletje naar Lawrence om diens zoon te vervangen? Laat het weten, in de comments!