Zelfrijdende auto’s zijn een groot drama voor de politie

Is echt zo. De politie kan wel janken.

In de Amerikaanse stad San Francisco stond een agent laatst met zijn bonnenboekje klaar voor wat een routineklus leek te worden. Een auto had een verkeersovertreding begaan, dus sirene aan, auto aan de kant, even de bestuurder aanspreken. Alleen was er één klein detail dat het plan verpestte: er zat niemand achter het stuur. Daarover berichten de conculega’s van het Algemeen Dagblad.

De agent liep een paar keer om het voertuig heen, keek nog eens naar binnen en moest toen constateren dat de auto volledig zelfstandig had gereden. Geen bestuurder, geen excuses, geen rijbewijs. Alleen sensoren, camera’s en een verwarde agent met een pen die opeens overbodig leek.

Zelfrijdende auto’s drama voor politie

Het ging om een zelfrijdende testauto van een technologiebedrijf. Die had keurig op verkeersborden gereageerd, maar iets te enthousiast een afslag genomen waar dat niet mocht. De politie wilde een boete uitschrijven, maar dat bleek administratief onmogelijk. In het systeem bestaat nog geen vakje voor ‘bestuurder: software’.

De agent meldde het incident volgens protocol en stuurde het door naar het bedrijf achter de auto. Officieel kan de politie geen sanctie opleggen aan een voertuig zonder menselijke bestuurder, dus voorlopig blijft de digitale overtreder buiten schot.

Het voorval zorgt voor veel discussie. Want wie is er verantwoordelijk als een auto zó zelfstandig is dat er niemand meer te beboeten valt? De fabrikant? De eigenaar? Of misschien de programmeur die die ene bocht net iets te soepel en te snel had gecodeerd? Niemand die het weet want, voorlopig is er nog geen duidelijk antwoord.

De politie houdt het simpel: “We volgen de regels, maar de regels zijn niet geschreven voor auto’s zonder mensen erin.”De agent kon zijn bonnenboekje dus weer opbergen. Geen boete, geen ruzie, geen vluchtende verdachte, alleen een auto die zijn eigen weg ging.

En een drama voor de politie, want die kon geen boete uitschrijven. Daar gaat je target…