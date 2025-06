Niet alleen Tesla krijgt zijn auto’s moeilijk aan de man

Nee. Niet alleen Tesla. Ook BYD heeft het moeilijk.

BYD, je weet wel, dat Chinese EV-merk dat met een duizelingwekkend tempo auto’s uit de fabrieken perste, is opeens wat minder gehaast. Volgens ingewijden zijn de nachtploegen geschrapt, staan er productielijnen stil en wordt de uitbreiding van fabrieken gewoon even geparkeerd. Dat gebeurt niet bij één fabriekje achteraf, maar bij vier grote vestigingen. Geen paniek, zeggen ze zelf, maar de daden spreken een andere taal.

De oorzaak? Nou, het begint inmiddels BYD’s op te stapelen in de showrooms. Letterlijk. Dealers zien de auto’s zich ophopen, terwijl de klanten zich steeds lastiger laten verleiden tot een proefritje, laat staan een handtekening. In mei draaide de productie al flink lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Niet de richting die je op wil als je net wereldkampioen autoknallen bent geworden.

Het lijkt erop dat de prijsverlagingen bij BYD– en die waren fors – hun magie een beetje hebben verloren. Als je constant korting moet geven om de boel rijdend te houden, dan weet je: de rek is eruit. En ook de Chinese automarkt, waar ooit elke maand nieuwe records werden gebroken, lijkt nu een flinke middagdip te hebben.

Officieel mikt BYD nog steeds op stevige groeicijfers dit jaar, maar daar hoort dan wel een correctie bij op de voorraadberg waar je u tegen zegt. En het helpt niet als je dealers beginnen te mopperen dat ze de gestelde verkoopdoelen niet eens bij benadering kunnen halen. Wie nu langs een showroom loopt, zou zomaar een bordje “gesloten wegens omstandigheden” kunnen aantreffen. Niet vanwege vakantie, maar gewoon omdat er niks meer te verkopen valt dat niet al drie keer is afgeprijsd.

Het moge duidelijk zijn: zelfs een merk dat even onstuitbaar leek als BYD, kan zich zomaar verslikken in zijn eigen succes. Minder bouwen is in dit geval niet alleen logisch, het is bittere noodzaak. En als het stof is neergedaald, zal blijken of ze echt zo flexibel zijn als hun marketing doet geloven.

Tesla is dus in goed gezelschap…