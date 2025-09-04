Echt waar: de ”uitlaat” van de EV is te luidruchtig, aldus de agent.

Of je het nu wilt toegeven of niet: elektrisch rijden heeft zo zijn voordelen. Opladen kost geen drol, je wint negen van de tien stoplichtsprintjes en er is lekker voor rust in de auto doordat er geen motorgeluiden klinken. Tenminste, dat zou je denken. Ene Mike uit de Verenigde Staten deelt een video op Instagram waarin hij een boete krijgt voor zijn elektrische Dodge Charger. De reden voor de boete: een te luide uitlaat.

De gedupeerde doet zijn verhaal bij The Drive. Hij reed met een groepje liefhebbers door een plaatsje genaamd Stillwater. Wanneer hij bij een kruispunt aankomt en het verkeerslicht op groen springt, rijdt een andere auto ”met veel lawaai weg”. Een agent aan de andere kant van de weg kijkt naar Mike in zijn elektrische Charger en denkt dat hij de dader is.

”Hij kwam achter me aan toen het licht op groen sprong, volgde me naar een tankstation en gaf me een stopteken”, zegt de EV-rijder. Vervolgens komt de politieman verhaal halen. ”Je hebt een aantal opmerkingen. Je bent in het verleden al eens een waarschuwing gekregen voor je uitlaatdemper”, zegt de agent. De bestuurder onderbreekt door aan te geven dat dat met zijn vorige auto was, wat wel een benzineauto is. Daar is de smeris niet van gediend.

De boetes

De politieagent geeft twee boetes voor het overtollige geluid van de elektrische Charger. De boete voor een te luide uitlaat/uitlaatdemper bedraagt omgerekend € 145 en de boete voor de verstoring van de openbare orde zelfs € 521. ”Heb je hier wat vragen over?”, vraagt de agent nog. Nou eigenlijk wel. Ja, de elektrische Dodge Charger maakt een V8-geluid, maar zo hard gaat dat niet. Bekijk hier de Instagram-reel. We zijn inmiddels bijna drie maanden verder.

De EV-rijder heeft de boetes niet betaald, omdat er nog geen rechtszitting is gepland. Het probleem voor de politie zal zijn dat er geschreven wordt over een te luide uitlaat, maar die heeft de Charger niet. Tenminste, niet deze Charger.