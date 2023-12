Ioniq 5 rijdt 211.989 km in 18 maanden

Kijk, dat zijn nog flinke ritten geweest, anders rijd je geen 211.989 km in 18 maanden met je Ioniq 5.

Het is allemaal nog een beetje spannend voor de petrolheads: een elektrische auto. Net als met een traditionele auto zijn er goede en minder goede EV’s. En natuurlijk, er zijn ook voor- en nadalen aan het concept.

Eentje die ons opvalt: ze gaan lang mee en kunnen (zeer) veel kilometers aan. Dat is op zich ook begrijpelijk, want je hebt niet te maken met verbrandingsmotoren met al die onderdelen die kapot kunnen gaan.

Hyundai Ioniq 5 met 211.989 km

In dit geval hebben we een leuk voorbeeld voor je van de Ioniq 5 Facebook group. Een Ioniq 5-eigenaar heeft 18 maanden geleden zijn auto in ontvangst genomen en heeft sindsdien bijna non-stop gereden. Intussen staat de teller op 131.724 mijlen oftewel 211.989 km!

Hoe krijg hij dat voor elkaar? Simpel: gewoon blijven rijden. De eigenaar in kwestie verklapt er wel bij dat hij maximaal tot 90% laadt en zeer zelden tot 100%. Hoe is de batterij eraan toe, hoor ik u vragen.

Nou, die is heeft nog 92,5% van zijn originele capaciteit. Nu heb je daar bij een brandstoftank geen last van, maar dit betekent dat je nog met gerust hart er twee ton bij kan rijden.

Nauwelijks onderhoud

Verder schijnt de Hyundai Ioniq 5 zo ongeveer vrij van onderhoud te zijn. De remmen slijten nauwelijks, omdat je constant op de motor kunt afremmen (en zo die energie te kunnen gebruiken om in de accu te doen).

Natuurlijk heb je wel te maken met lampjes, banden, ruitenwisserbladen en dat soort ongein, maar distributiekettingen, zuigerringen en krukaslagers heb je geen last van. Het enige is die accu en dat is dan gelijk een hele dure, maar na 211.989 km heb je die dus nog lang niet nodig in deze Hyundai.

Fotocredits: Clifford Creighton via Facebook.