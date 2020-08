Is de Hyperion XP-1 de nieuwe Pagani of Koenigsegg?

De Hyperion XP-1 zou het zo maar kunnen zijn.

De compleet destructieve aard van de mens is zeer bijzonder. Zeker als het gaat om het opstarten van een supercarmerk. Het is een beetje een camping beginnen in het buitenland, maar dan voor iets rijkere mensen. Het is uiteraard gedoemd te mislukken. Dat er nog geen goede EO-documentaire over is verschenen is een wonder.

Nieuwe merken

Maar toch… Waarom niet? Eind jaren ’90 zagen we twee nieuwe merken: Pagani en Koenigsegg. Toegegeven, hun producten waren meer dan uitstekend op dynamisch gebeid, maar dat was ver na de onthulling van de auto’s. Toen dacht niemand dat de Zweed en Argentijn de wereld gingen veroveren.

Hyperion XP-1

Dat kan ook het geval zijn met Hyperion. Ze zijn al een tijdje bezig met de ontwikkeling van hun supercar c.q. hypercar, de XP-1. Het merk Hyperion heeft niets te maken met deze Rolls-Royce Hyperion, overigens. Je zou denken dat de Hyperion XP-1 een elektische auto is en ja, dan zit je je dichtbij. De auto heeft elektrische power die gewonnen wordt uit een brandstofcel. Over power gesproken: de Hyperion XP-1 heeft echt een heleboel, alleen willen ze niet zeggen hoeveel precies.

Veelbelovend

De prestaties zijn echter zeer veelbelovend. Zoals het een waar nieuw supercarmerk betaamt worden er maar twee opgaven gedeeld. De eerste is de 0-100 km/u sprint, die in 2,2 seconde achter de rug moet zijn. De tweede opgave is (uiteraard) de topsnelheid. Op een leeg stuk asfalt moet je 354 km/u kunnen halen.

Gunstig gewicht

In tegenstelling tot veel elektrische hypercars valt het gewicht erg mee. In veel gevallen gaat het al hard richting de twee ton, als het al niet meer is dan dat. Maar de Hyperion XP-1 is een ware lichtgewicht. De auto weegt namelijk 1.248 kilogram. Ondergetekende heeft zussen die meer wegen. Het chassis is gemaakt van een blend van carbon en titanium, net als Pagani dat toepast.

Zonnepanelen

Ook opvallend aan de Hyperion XP1 zijn de looks. De auto is bijna barok qua vormgeving. Alsof ze alle ideeën voor een jaren ’30 racewagen wilden topassen op een moderne hypercar. De vele spoilers dienen niet alleen voor een uitgekiende luchtgeleiding, maar zijn voorzien van zonnepanelen.

2022

Ze zijn bij Hyperion best optimistisch, want ze zijn er van plan een flink aantal te gaan bouwen. In totaal moeten er 300 stuks van de band lopen. Prijzen zijn nog niet bekend, wel wanneer de productie start: 2022.