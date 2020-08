Uitslag Formule E: ePrix van Duitsland 6

Nee! De ePrix van Duitsland 6 is alweer de laatste race van het seizoen 2019 – 2020.

En toen was er nog maar één race. Het coronavirus heeft zijn sporen nagelaten in de sport. Voor de autosportliefhebber is het goed om te weten dat de Formule 1 en Formule E in versneld tempo worden afgemaakt. Omdat het Formule E seizoen al een tijdje onderweg was, konden deze ‘eenvoudiger worden ‘afgeraffeld’.

DS Techeetah

In 10 dagen tijd zijn er zes races verreden. In de tussentijd heeft Antonio Felix Da Costa de wereldtitel binnen en zijn DS Techeetah-team kampioen bij de constructeurs. Maar daarachter zit alles dermate dicht bij elkaar, dat het nog alle kanten op kan.

We racen voor de zesde maal op Berlijn Tempelhof en voor de tweede maal op deze configuratie met meer bochten. Gisteren leverde dat niet extra veel spanning op, integendeel. Wellicht dat men iets meer risico neemt voor de laatste race voor het seizoen.

Kwalificatie:

Goed nieuws voor de liefhebbers van knappe Vlaamse mannen, Stoffel Vandoorne start vanaf Pole Position! De eerste keer dat Mercedes op pole staat. Op nummer twee vinden nog een oud-Formule 1-courer, Sebastian Buemi. Nieuwkomer René Rast deed het al aardig de afgelopen 5 races, maar staat nu gewoon op P3. Keurig. Dan de Nederlanders. Nyck de Vries start vanaf de vierde positie en Robin Frijns start vanaf P5. De Nederlanders zitten er weer goed bij.

Start

En de lichten zijn uit! Vandoorne komt uitstekend van zijn plaats. Rast probeert Buemi via die buitenbocht voorbij te gaan, wat niet lukt. Mortara probeert Frijns voorbij te steken, wat helaas wél lukt. Nyck de Vries is lekker bezig, want hij kan Rast binnen één ronde inhalen. Vervolgens kan Nyck een iets betere pace aanhouden, want hij zit in de ‘versnellingsbak’ van Buemi. De Mercedessen gaan heel erg lekker, zo veel is duidelijk. Vandoorne pakt namelijk een redelijke voorsprong.

Een paar ronden later maakt Frijns een fraaie move en pakt zijn positie terug van Mortara. Dat de Mercedessen uitstekend gaan blijkt wel uit het feit dat Nyck de Vries voorbij gaat aan Buemi. Het enige verschil is dat Buemi langer gebruik kan maken van de extra power dankzij de Attack Mode. Daar weet de Zwitser pas op het allerlaatste moment gebruik van te maken, waardoor De Vries met nog precies een half uur te gaan weer derde staat.

Mid race

In de tussentijd niet heel erg veel spannende acties, helaas. De Vries verbruikt zijn tweede Attack Mode sneller dan de rest, maar het levert hem vooralsnog niet heel erg veel op. Robin Frijns staat nog vijfde en gebruikt zijn Attack Mode behoorlijk laat. De twee Mercedessen leiden eventjes de race, wat een bekend beeld oplevert.

De strijd tussen Frijns en Di Grassi is zeker de moeite waard. Gisteren wist Di Grassi op een vuile manier Da Costa af te snijden. Daarvoor kreeg hij een penalty. Hij zal het nu toch niet doen? Eh, maar natuurlijk wel. Precies op dezelfde wijze probeert Di Grassi Frijns af te snijden. De nuchtere Nederlander laat zijn Envision Virgin Audi staan, zodat Di Grassi in zijn ABT Audi Schaeffler op plaats 6 blijft hangen.

Finish

Vandoorne staat er goed voor om de ePrix van Duitsland 6 te winnen. De Belg leidt de race op soevereine wijze. Daar achter zit Buemi in zijn Nissan. Maar De Vries heeft een troef achter de rug, hij heeft aanzienlijk meer reserves in zijn accu. Zeker omdat De Vries slechts 0,4 seconden achter Buemi zit. Met nog 5 minuten te gaan, heeft Nyck goede papieren om Buemi te verschalken.

Frijns zakt naar P6, nadat hij zijn teamgenootje helpt naar P5. Sam Bird rijdt nog in Attack Mode en kan zo nog een snelle ronde of twee eruit persen. Dan zakt Frijns nog wat verder, nadat Di Grassi hem weer voorbij gaat, dit keer met wat meer takt. Nog geen 20 seconden later zet De Vries aan bij Buemi en gaat er voorbij. Nyck de Vries op P2! Frijns heeft door de move van Di Grassi schade opgelopen aan zijn auto en valt terug in het veld. Het blijkt een lekke band te zijn. Zonde, want de sterk rijdende Frijns had beter verdiend. De Vries heeft ook meer energie over dan Vandoorne en loopt heel erg hard in op de Belg.

Uiteindelijk houden De Vries en Vandoorne het netjes. Mercedes 1 en Mercedes 2. Het lijkt Formule 1 wel.

De uitslag van de ePrix van Duitsland 6 is als volgt: