Prijs Cadillac Lyriq lager dan Tesla Model X

De prijs van de Cadillac Lyriq wordt interessanter dan die van de directe concurrent van Tesla.

Van alle modellen die Tesla heeft verkocht, is de Model X wellicht het meest polariserend en het minst populair (als we de Roadster even niet meerekenen). Dat zie je aan de verkoopcijfers. Waar er van de Model S zo’n 14.500 exemplaren zijn verkocht in Nederland en de Model 3 meer dan 32.600 (!), blijft de Model X met iets meer dan 5.100 stuks behoorlijk achter.

Premium crossover

Dat is eigenlijk enorm gek. Want de Model X zit in een segment dat erg populair is. Dermate populair dat merken als Audi (e-tron), BMW (iX3), Mercedes (EQC) en Jaguar (I-Pace) dit segment hebben uitgekozen om grote aantallen te maken qua EV’s. Daar komt nog een premium crossover bij, want ook Cadillac is voornemens een dergelijke auto op de markt te brengen: de Lyriq.

EV-vaandeldrager

Cadillac moet GM’s vaandeldrager worden als het gaat om elektrische aandrijving en luxe. Daar zijn ze extreem langzaam mee, want we leven al in 2020 en de Model X is inmiddels alweer vijf jaar oud. Maar we zijn erg lyrisch (haha) over de Lyriq. Niet in de minste plaats door de zeer gewaagde styling. Er is nu nog een reden: de Lyriq wordt goedkoper dan de Tesla Model X.

60.000 dollar

Dat meldt Automotive News. Volgens het zeer betrouwbare medium heeft Steve Carlisle (GM honcho) aangegeven dat de Lyriq behoorlijk gunstig geprijsd gaat worden. Jazeker, de prijs van de Cadillac Lyriq is min of meer bekend. Sowieso met ‘vijf cijfers, geen zes” en niet beginnend met een 7 of hoger. Dat zou betekenen dat de goedkoopste variant rond de 60.000 dollar gaat kosten, aldus Automotive News.

Serieuze elektrische auto

De Cadillac Lyric schijnt een serieuze auto te worden. Het accupakket is 100 kWh groot. Op een volle lading kun je 483 km behalen. Je kan tot 150 kW snelladen en 19 kW Level 2 thuis laden. Er komt een versie met achterwielaandrijving en vierwielaandrijving.

Opmerkelijk

De scherpe prijs van 60.000 dollar is bijzonder opmerkelijk. Wellicht dat General Motors een geheime productiemethode heeft ontdekt, want ook de nieuwe Chevrolet Corvette is aanzienlijk goedkoper dan de gevestigde orde. De Tesla Model X kost in de States 74.690 dollar (Long Range Plus). Op een volle accu kan deze 507 km rijden. In Nederland kost de Model X Long Range 88.990 euro.

Planning

De Cadillac Lyriq staat gepland voor 2022. Of de auto naar Nederland komt, is niet bekend maar zeker mogelijk. Cadillac is op dit moment actief in Europa (ook in Nederland) en met zo’n Lyriq gaan ze niet gebukt onder CO2-taksen.