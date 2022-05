Duitser met Volkswagen ID.4 pakt wereldrecord af van Chinezen

Wat krijgen we nou, een cross-over in de bergen?

Als je een avontuurlijke reis gaat maken naar barre oorden denk je waarschijnlijk niet in de eerste plaats aan een Volkswagen ID.4 als vervoersmiddel. Sterker nog: je denkt waarschijnlijk überhaupt niet aan een elektrische auto. Maar sommigen zien daar juist een uitdaging.

De Duitser Rainer Zietlow bijvoorbeeld. Hij wilde namelijk graag zijn naam vereeuwigd hebben in het Guinness Book of Records. Daarom wilde hij met een auto naar een recordhoogte rijden. Nu kun je dat doen met een auto met een verbrandingsmotor, maar dan ligt de lat heel hoog. Op 6.694 meter om precies te zijn.

Wat je ook kunt doen: de trip maken met een elektrische auto. Dan heb je namelijk te maken met een specifiek record voor elektrische auto’s. En daarbij ligt de lat een stukje lager. Het voordeel is dat je ook geen vermogen verliest op grote hoogte. Wel brengt dit natuurlijk wat andere uitdagingen met zich mee.

Het bestaande record is trouwens in handen van het Chinese NIO. Zij reden in 2019 met de ES8, een elektrische cross-over, naar een hoogte van 5.715 meter. Dit deden ze gewoon in eigen land, namelijk in Tibet. Hiermee wisten ze een plekje in het Guinness Book of Records te bemachtigen. Een slim stukje marketing, zeker voor een start-up.

Is de nieuwe recordpoging nu een marketingstunt van Volkswagen? Nee, want Zietlow heeft op eigen initiatief gehandeld. Hij heeft uiteraard wel wat sponsors verzameld, maar Volkswagen is er niet bij betrokken voor zover wij weten. Een gemiste kans wellicht.

Hoe dan ook, de Volkswagen ID.4 GTX krijgt alsnog publiciteit, want Zietlow slaagde in zijn recordpoging. Op een vulkaan in Bolivia wist hij een hoogte van 5.816 meter boven de zeespiegel te bereiken.

De keuze voor de GTX is wel begrijpelijk, want dat is de enige ID.4 met vierwielaandrijving. Wel zo prettig als je bergen gaat beklimmen, net als het koppel van 460 Nm. Helaas is het niet de versie met de grootste range. De theoretische actieradius van de GTX is ‘maar’ 482 km en de bergen zul je niet met de ideale omstandigheden te maken krijgen.

Maar goed, het kan dus. Dat heeft Rainer Zietlow bewezen met zijn ID.4. Mocht je zelf een ID.4 GTX hebben, dan heb je bij deze dus inspiratie voor de volgende autovakantie. Zietlow heeft een blog bijgehouden van de hele avontuur, dus daarin kun je lezen hoe hij het geflikt heeft.