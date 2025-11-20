Is deze obscure rallyauto zó duur dezer dagen?

Een gehomologeerde rallyauto op Marktplaats laat zien wat zelfs minder voor de hand liggende klassiekers tegenwoordig kosten. Tenminste, dit exemplaar dan.

Mitsubishi Evolution. Het is een naamgeving die weinig introductie behoeft. In de jaren ’90 stortte Mitsubishi zich volledig op de rallysport, met natuurlijk gehomologeerde straatauto’s als gevolg. Het is misschien wel om die reden dat de rebadge-waanzin van het merk dezer dagen zo pijn doet: ooit stond Mitsubishi synoniem voor eigenwijs Japans vakwerk waar ook de liefhebber wat aan had. Nu moet je voor de meest originele eigenwijze Mitsubishi één van hun vorkheftrucks kopen.

Mitsubishi Evolution

De eerste associatie die je hebt met Evolution van Mitsubishi zal de Lancer zijn, want dat was hun weapon of choice in de rallysport en de auto die het aan de stok kreeg met de generaties Subaru Impreza WRX STi van des tijds. Toch gebruikte Mitsubishi het Evolution-label voor meer dan dat. Evolution stond simpelweg voor de straatversies van de auto’s die voor de autosport bedoeld waren, omdat deze straatversies nodig waren voor de homologatie. Zo ook toen Mitsubishi goed bezig was om zichzelf te vestigen in de Dakar-rally.

En daarvoor was de gekozen basis de Mitsubishi Pajero. Dat begon met de eerste generatie in de jaren ’80, maar de bekendste Pajero-rallyauto is waarschijnlijk de Pajero Evolution op basis van de tweede generatie (V55W) in de jaren ’90. De heftige rallyversie werd als homologatiemodel vrijwel net zo heftig als zijn rallyversie, wat ook gold voor de 280 pk sterke 3.5 liter V6 die voorin kwam te liggen. Omdat er maar 2.500 exemplaren nodig waren, zijn er ook niet veel meer gebouwd. Net als bij vele andere auto’s spreken bronnen elkaar nog wel eens tegen over het exacte aantal, maar meermaals komt het nummer 2.693 terug. Veel zijn het er in ieder geval niet.

Mitsubishi Pajero Evolution op Marktplaats

Ook al denk je bij Evolution waarschijnlijk eerder aan Lancer dan Pajero, is het toch die laatste die langzaam een klassiekerstatus krijgt. Toch zijn de prijzen nog ietwat te overzien. Nou is het voornamelijk dankzij de vervanger van de tweede Pajero Evolution, maar de Pajero heeft de meeste Dakar-titels op zijn naam staan. Historie? Check. Zeldzaamheid? Check. “Zo worden ze niet meer gemaakt”? Check. En toch is de mediaan qua verkopen nog geen 30.000 euro. Het exemplaar op Marktplaats van vandaag zit daar iets boven.

Dit zilveren exemplaar ziet er piekfijn uit, het mag gezegd worden. Hij is recent uit Japan over komen waaien en er staat 90.375 kilometer op. Op zich een perfect exemplaar dus. Maar de vis wordt duur betaald als de vraagprijs gehaald wordt.

Kopen

De vraagprijs is namelijk 75.000 euro. De Mitsubishi Pajero Evolution op Marktplaats heeft geen kenteken, maar dat kan kostenloos erbij geregeld worden. Goed voor de verzamelaar zeggen ze, dat dan weer wel. Misschien is het wel de mooiste Pajero Evo die je gaat vinden, en dat zou een hoge prijs rechtvaardigen. Maar 75.000 euro is wel heel veel.

Op twee feiten is de Mitsubishi Pajero Evolution bepaald niet zeldzaam: de kleur (de meeste exemplaren waren zilver) en ook de meeste, waaronder deze, waren automaat. Op zich was de automaatbak een mooi compromis vanwege een manier om zelf te schakelen. Wij kunnen nergens vinden of het de op Porsches bak gebaseerde INVECS-II-transmissie is, als iemand het zeker weet horen we het graag! Afijn, de Pajero is dus wellicht een zeldzame klassieker aan het worden. Maar dit exemplaar zou wel eens de curve ietwat voor kunnen zijn.