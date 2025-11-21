Onderzoekers luiden de noodklok: Nederlands wegennet staat op instorten!

Het is 5 voor 12 voor onze wegen!

We hebben in Nederland onze wegen prima op orde, toch? Ik bedoel: er is nog steeds een merkbaar verschil als je de grens overgaat met België. Wie verder kijkt, ziet echter een neerwaartse spiraal. Daarom trekt de Nederlandse Mobiliteitsalliantie aan de bel.

De Mobiliteitsalliantie is een samenwerkingsverband van 25 Nederlandse mobiliteitsbedrijven. Denk aan organisaties als de ANWB, Bovag, maar ook QBuzz, de Fietsersbond en Schiphol. Zij waarschuwen dat de Nederlandse infrastructuur richting een structurele crisis beweegt. Volgens de alliantie is de situatie inmiddels zo zorgelijk dat het fundament van onze economie onder druk staat.

Marga de Jager, de voorzitter van de Mobiliteitsalliantie, zegt: ”Als we het mobiliteitssysteem uithollen door onderhoud te blijven uitstellen, verdwijnt de stille zekerheid dat het systeem altijd werkt. Er is nu echt structureel geld nodig voor onze infrastructuur. Anders staat Nederland straks stil.” Dat klinkt serieus.

Hoe heeft het zo kunnen lopen?

Volgens nieuw onderzoek van adviesbureau Sweco lopen de tekorten al jaren op. De verkeersdruk neemt toe doordat Nederland groeit, terwijl onderhoud steeds verder wordt uitgesteld. Daarbovenop komen onverwachte tegenvallers: bruggen die eerder moeten worden afgesloten, spooropstoppingen of wegen die versneld slijten.

De gevolgen zijn nu al voelbaar: meer files, meer vertraging, meer afsluitingen en uitval. Sweco stelt dat de schade “in de miljarden” loopt, maar dat vooral de maatschappelijke impact zwaar weegt: verminderde bereikbaarheid, hinder voor militair transport en “afbrokkelend vertrouwen in onze infrastructuur”.

Tekort aan geld

Tot 2038 komt Nederland volgens de Mobiliteitsalliantie 20,5 miljard euro tekort voor het noodzakelijke onderhoud en de uitbreiding van het hoofdwegennet. En dat is dan alleen nog maar het hoofdwegennet, hè! Daarnaast is er een verwacht tekort van 1,8 miljard euro voor het spoortnetwerk.

Het huidige rijksbudget voor infrastructuur ligt rond 1,2 procent van het BBP – te weinig om de problemen structureel aan te pakken. De alliantie pleit daarom voor een fundamentele herziening van de financiering: investeringen moeten, net als bij Defensie, direct worden gekoppeld aan het BBP.

Nu wordt er ongeveer 13,5 miljard euro aan infrastructuur uitgegeven. De aanbeveling is om 2 tot 3,5 procent van het BBP te reserveren voor infrastructuur. Afgaande van het BBP van 2024 is dat bijna 40 miljard euro.

Waar tover je dat geld vandaan?

Nu krijgt het nieuwe kabinet al een zware kluif aan alle actieve problemen in het land. Daar kunnen ze geen stil probleem als een afbrokkelende infrastructuur bij hebben. Toch ziet de alliantie kansen. De bedrijven laten zien waar het extra geld vandaan komt. Denk aan ”financiering deels koppelen aan het gebruik van infrastructuur”. Oftewel rekeningrijden of anderszins tol heffen.

Daarnaast kun je bedrijven vragen om private of cofinanciering, projectgebonden crowdfunding, de EU vragen om steun middels fondsen of een vrij innovatief idee uit Hong Kong overnemen. Daar wordt de grond bij stations en depots verkocht als vastgoed. Door een deel van de waarde van de grond en het vastgoed rond de spoorlijnen te innen, genereert de lokale treinorganisatie geld voor nieuwe projecten. En zeg nou zelf: wie wil er niet de eigenaar zijn van een stukje Station Abcoude?

Investeer nu of aanvaart de consequenties

De Mobiliteitsalliantie benadrukt dat de Nederlandse economie draait op infrastructuur die we als vanzelfsprekend beschouwen. Wegen, bruggen en spoorlijnen die betrouwbaar zijn: de stille zekerheid waarop álles draait. Daarom is de oproep van de alliantie duidelijk: ”Investeer nu in wat ons land sterk houdt, zodat die stille zekerheid het fundament blijft van onze economie, en ons netwerk van mobiliteit betrouwbaar, veilig en weerbaar is.”

