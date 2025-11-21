Onderzoekers luiden de noodklok: Nederlands wegennet staat op instorten!

Het is 5 voor 12 voor onze wegen!
We hebben in Nederland onze wegen prima op orde, toch? Ik bedoel: er is nog steeds een merkbaar verschil als je de grens overgaat met België. Wie verder kijkt, ziet echter een neerwaartse spiraal. Daarom trekt de Nederlandse Mobiliteitsalliantie aan de bel.
De Mobiliteitsalliantie is een samenwerkingsverband van 25 Nederlandse mobiliteitsbedrijven. Denk aan organisaties als de ANWB, Bovag, maar ook QBuzz, de Fietsersbond en Schiphol. Zij waarschuwen dat de Nederlandse infrastructuur richting een structurele crisis beweegt. Volgens de alliantie is de situatie inmiddels zo zorgelijk dat het fundament van onze economie onder druk staat.
Marga de Jager, de voorzitter van de Mobiliteitsalliantie, zegt: ”Als we het mobiliteitssysteem uithollen door onderhoud te blijven uitstellen, verdwijnt de stille zekerheid dat het systeem altijd werkt. Er is nu echt structureel geld nodig voor onze infrastructuur. Anders staat Nederland straks stil.” Dat klinkt serieus.
Hoe heeft het zo kunnen lopen?
Volgens nieuw onderzoek van adviesbureau Sweco lopen de tekorten al jaren op. De verkeersdruk neemt toe doordat Nederland groeit, terwijl onderhoud steeds verder wordt uitgesteld. Daarbovenop komen onverwachte tegenvallers: bruggen die eerder moeten worden afgesloten, spooropstoppingen of wegen die versneld slijten.
De gevolgen zijn nu al voelbaar: meer files, meer vertraging, meer afsluitingen en uitval. Sweco stelt dat de schade “in de miljarden” loopt, maar dat vooral de maatschappelijke impact zwaar weegt: verminderde bereikbaarheid, hinder voor militair transport en “afbrokkelend vertrouwen in onze infrastructuur”.
Tekort aan geld
Tot 2038 komt Nederland volgens de Mobiliteitsalliantie 20,5 miljard euro tekort voor het noodzakelijke onderhoud en de uitbreiding van het hoofdwegennet. En dat is dan alleen nog maar het hoofdwegennet, hè! Daarnaast is er een verwacht tekort van 1,8 miljard euro voor het spoortnetwerk.
Het huidige rijksbudget voor infrastructuur ligt rond 1,2 procent van het BBP – te weinig om de problemen structureel aan te pakken. De alliantie pleit daarom voor een fundamentele herziening van de financiering: investeringen moeten, net als bij Defensie, direct worden gekoppeld aan het BBP.
Nu wordt er ongeveer 13,5 miljard euro aan infrastructuur uitgegeven. De aanbeveling is om 2 tot 3,5 procent van het BBP te reserveren voor infrastructuur. Afgaande van het BBP van 2024 is dat bijna 40 miljard euro.
Waar tover je dat geld vandaan?
Nu krijgt het nieuwe kabinet al een zware kluif aan alle actieve problemen in het land. Daar kunnen ze geen stil probleem als een afbrokkelende infrastructuur bij hebben. Toch ziet de alliantie kansen. De bedrijven laten zien waar het extra geld vandaan komt. Denk aan ”financiering deels koppelen aan het gebruik van infrastructuur”. Oftewel rekeningrijden of anderszins tol heffen.
Daarnaast kun je bedrijven vragen om private of cofinanciering, projectgebonden crowdfunding, de EU vragen om steun middels fondsen of een vrij innovatief idee uit Hong Kong overnemen. Daar wordt de grond bij stations en depots verkocht als vastgoed. Door een deel van de waarde van de grond en het vastgoed rond de spoorlijnen te innen, genereert de lokale treinorganisatie geld voor nieuwe projecten. En zeg nou zelf: wie wil er niet de eigenaar zijn van een stukje Station Abcoude?
Investeer nu of aanvaart de consequenties
De Mobiliteitsalliantie benadrukt dat de Nederlandse economie draait op infrastructuur die we als vanzelfsprekend beschouwen. Wegen, bruggen en spoorlijnen die betrouwbaar zijn: de stille zekerheid waarop álles draait. Daarom is de oproep van de alliantie duidelijk: ”Investeer nu in wat ons land sterk houdt, zodat die stille zekerheid het fundament blijft van onze economie, en ons netwerk van mobiliteit betrouwbaar, veilig en weerbaar is.”
Foto: Porsche 911 Turbo gespot door @lucar
Reacties
tonino zegt
Wat moeten we in België dan zeggen? Dat de apocalyps nadert?!
waterisnat zegt
Wel mooi moment voor samengaan
tjorque zegt
Ik denk dat dat allemaal wel meevalt.
Er wordt in België best hard gewerkt aan een up to date wegnetwerk.
Zelfs in de Ardennen vind ik dat er op de voornaamste (snel)wegen al veel verbeterd is de laatste jaren.
Het is subjectief dat weet ik. Maar de drama lama’s 🦙 mogen wat mij betreft wel op stal.
italned zegt
Te kort aan geld. Ja. Tuurlijk. Misschien minder naar green klimaat onzin en oorlog financieren ( dat is pas slecht voor mens en milieu )
mashell zegt
Of minder aan rechtse hobbies zoals fossiele subsidies besteden. Bespaart miljarden en is tegelijkertijd helemaal gratis goed voor het klimaat. Het nadeel is dat de handje ophoudende ondernemers echt moeten gaan ondernemen en ze dit waarschijnlijk niet eens kunnen en er wat bedrijven zullen omvallen en dus sommige mensen wat anders zullen moeten gaan doen.
Joris24 zegt
Ja, die ‘fossiele subsidies’. Misplaatste term voor bijvoorbeeld fiscale voordelen die voor ALLE bedrijven in Nederland gelden en niet alleen voor organisaties betrokken bij fossiele industrie. Ook krijgen zogenaamde ‘grootgebruikers’ van energie ‘belastingvoordelen’ tov consumenten, maar anders kunnen ze helemaal niet meer concurreren met het buitenland. Energie in Nederland is al onbetaalbaar voor het bedrijfsleven hier, bedrijven zoals de chemiefabrieken van LyondellBasell en Covestro op de Maasvlakte en de Tronox-fabriek in de Botlek zijn gesloten, deels vanwege de hoge energiekosten. En ook op Chemlot in geleen worden momenteel de stanylfabrieken gesloten. En zo nog meer. Maar de hippe term ‘fossiele subsidies’ bekt zo lekker bij klimaatdrammers.
mashell zegt
Fossiele subsidies zijn de voordelen gerelateerd aan het gebruik van fossiele energie. Belasting voordelen voor groot gebruikers van energie zijn pervers als je ook klimaat doelen hebt. Dat zou juist andersom moeten, hogere belastingen als je veel vervuild. Dat die chemie bedrijven sluiten is hun keuze, we hebben al veel producenten maar lage lonen landen zien vertrekken, dat er chemie bedrijven naar landen met goedkope energie verhuizen is niet anders. Overigens kan juist Nederland een land met goedkope energie zijn omdat we veel wind hebben en windparken (voor de kust) kunnen bouwen. Daarvoor is wat politieke wil nodig, loskoppelen van gas- en electriteitsprijs en een regering die in het algemeen belang durft te handelen in plaats van hun oren naar de “ik wil niet mensen” te laten hangen.
RiKe zegt
Tekort aan geld? Hoe dan? We betalen keer dan genoeg aan wegenbelasting. Misschien eens de wegenbelasting (bedoeld als belasting voor het gebruik van de wegen) ook gebruiken voor de infrastructuur in plaats van het dichten van tekorten op andere potjes.
Johanneke zegt
Reken eerst even. 11 miljoen auto’s. Stel die betalen 50 euro per maand aan wegenbelasting. Dat is 6.6 miljard per jaar. Accijns inkomsten zijn iets van 9 miljard per jaar. Dus dan is er een tekort aan geld volgens deze bond.
mashell zegt
De wegenbelasting is inderdaad de belasting op het gebruik van de wegen maar dat wil toch niet zeggen dat we dat aan de wegen moeten besteden. We besteden de accijns op sigaretten toch ook niet aan zuurstof pompen voor rokers?
smeck zegt
Dat is letterlijk waar de wegenbelasting oorspronkelijk voor is ingevoerd…
Joris24 zegt
Dus er is 22,3 miljard extra nodig in een periode van 12 jaar. Op een overheidsbegroting van 500 miljard per jaar. dus dat is 6.000 miljard totale begroting in 12 jaar als de begrotingen niet stijgen (wat ze ongetwijfeld gaan doen). Lijkt mij niet zo lastig om daar met de kaasschaaf wat vanaf te halen voor iets mega vitaals als infra. Maargoed onze politici zitten daar nou eenmaal niet omdat ze zo goed zijn in wat ze doen, want in het bedrijfsleven verdien je een tienvoud van een staatssecretaris met vergelijkbare verantwoordelijkheden…
mashell zegt
De verantwoordelijkheden in de politiek zijn veel groter. Ik denk ook dat de lagere salarissen in de politiek juist de betere mensen aantrekt want de ministers en staatssecretarissen doen het uit overtuiging en niet voor het geld. Natuurlijk hebben we prutsende ministers gehad (Faber als meest recente voorbeeld) maar door de bank genomen zijn ze competent.
quincy zegt
Al die organisaties die maar telkens de noodklok luiden haalt wel echt de waarde van de noodklok weg (pun intended).
Verder zie ik volgens mij genoeg onderhoud gebeuren en kan het ook niet allemaal tegelijk toch? Vorig weekend was nog de gehele A12 van Utrecht naar Den Haag dicht voor een nieuwe asfaltlaag.
En laten we infrastructuur alsjeblieft niet ook gaan privatiseren. Daar maak je het alleen maar meer mee kapot. Daar hebben we al genoeg voorbeelden van dat dat ons weinigs goeds brengt