Hoera, de Hyundai Ioniq 5 N heeft nog een broertje!

Dat een EV momenteel een serieus alternatief is voor een auto met verbrandingsmotor, zo veel lijkt duidelijk. Toch zijn er doorwinterde benzinehoofden die lastig om over de streep te trekken zijn. Wie er wat ons betreft het dichtst bij komt is Hyundai. Hun Ioniq 5 N die met 650 pk serieus snel is (maar ook niet over de top) weet te charmeren door een motorgeluid te emuleren. Het is wat kinderachtig, zou je zeggen. Maar als je loopt te prediken dat geluid het grootste probleem is en er is een EV met geluid, worden wel al je rationele argumenten onderuit gehaald.

Ioniq 5 N krijgt een broertje

De kans is aanwezig dat je het daar niet mee eens bent, maar goed, de Ioniq 5 N weet dus te overtuigen. Op het platform van de 5 N is er nu natuurlijk ook de 6 N en ook Kia’s EV6 GT is nu technisch gelijk aan zijn broer. En nu is er ook nog een derde optie. Na lang teasen onthult de Hyundai-groep nu officieel hun derde sportlabel genaamd Magma voor Genesis. De Genesis GV60 Magma is hier en technisch is het wederom een broertje van de Ioniq 5 N. Maar dan op zijn Genesis.

Daarmee is dus eigenlijk het belangrijkste van de Genesis GV60 Magma hoe ‘ie eruit ziet. Kia gebruikt voor hun GT-modellen een felgroene accentkleur, Hyundai’s N ken je veelal in het babyblauw. Magma kent een oranje lanceerkleur, wat de al opvallend ontworpen GV60 nog opvallender maakt. Als toevoeging aan de normale GV60 wordt de Magma ietsje dikker gemaakt, met vrij veel extra meegespoten elementen, grote 21 inch velgen met enorme remmen en een grote spoiler. Voor een iets sportievere stance staat de GV60 20 mm lager op zijn veren. Naast de spoiler zijn er ook andere race-y details toegevoegd zoals ‘gaten’ in de voorbumper voor betere luchtstroom. En over luchtstroom gesproken: echte koolstofvezel canards. Net een raceauto!

Technisch bekend

En het is die koets die je moet aanstaan voor de Genesis GV60 Magma, want technisch is het een bekend verhaal. Het luxemerk communiceert een vermogen van 609 pk en 740 Nm, want net als bij de Ioniq 5 N zit de volledige 650 pk en 790 Nm achter een boost-modus. De Magma kan 264 km/u halen. De 0 naar 100-tijd wordt niet vermeld, wel dat 0 naar 200 in 10,9 seconden kan gebeuren. En ja, alle leuke gimmicks van de Ioniq 5 N worden overgenomen, waaronder de mogelijkheid om zelf te schakelen. Wie niet bekend is met die feature: dan maakt de auto dus geluid en moet je zelf met de flippers een versnelling omhoog gaan. En ja, het is nep, maar je koppel wordt dus echt beperkt per versnelling zodat je voor het volledige effect dus wel moet schakelen. Dus het voelt als een benzineauto. Hopelijk. Ook heeft de GV60 net als de andere snelle EV’s een e-LSD waarmee je een driftmodus krijgt.

Voor ons (!/?)

Genesis was initieel een Amerikaans feestje, maar rolde ook snel uit in markten dicht bij ons zoals Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. De Genesis GV60 Magma wordt onthuld op Circuit Paul Ricard, waarmee ook deze versie dus snel in Europa verschijnt. Over Nederland specifiek wordt niks gezegd, maar we weten inmiddels dat Genesis en de GV60 hier binnenkort naartoe komen. Daarmee lijkt de GV60 Magma toch een makkelijke volgende stap te zijn. We wachten het af!