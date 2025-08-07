Nieuwe Mitsubishi Grandis is een Renault, maar dan eh… duurder

Toch heeft de Mitsubishi één voordeel.

Mitsubishi was van plan zich terug te trekken uit Europa, maar kwam daar toch op terug. Ze dachten: als we nu gewoon een paar Renault’s rebadgen kunnen we toch blijven. Zo geschiedde. Na de Clio en de Captur is er nu ook de Symbioz als Mitsubishi. Deze werd vorige maand gepresenteerd als de geheel nieuwe Grandis.

Je kunt je afvragen of Mitsubishi dan niet beter gewoon had kunnen vertrekken. Want wat voegt een Renault Symbioz met een Mitsubishi-logo nu eigenlijk toe? Een scherpere prijs misschien? Die vraag kunnen we vandaag beantwoorden, want Mitsubishi maakt de prijs bekend.

De Grandis is er vanaf €35.990. Voor dat bedrag krijg je een 1.8 met twee elektromotoren en een systeemvermogen van 160 pk. Dat is tevens de enige uitvoering, net als bij de Renault Symbioz.

De grote vraag is: wat is het prijsverschil met de Symbioz? Nou, de Mitsubishi is zowaar duurder, al scheelt het niet veel. De Grandis is €800 duurder. De standaarduitrusting is bijna hetzelfde, maar de Mitsubishi heeft wel als extraatje stoelverwarming voor. Je krijgt dus toch iets terug voor die €800.

Het komt er dus op neer dat de auto’s praktisch even duur zijn. Toch is er nog wel een belangrijk verschil: de garantie. Renault levert maar 2 jaar fabrieksgarantie (met onbeperkte kilometers), terwijl Mitsubishi tot 8 jaar of 160.000 kilometer garantie heeft. Toch nog een reden om de Mitsubishi te verkiezen boven het origineel.