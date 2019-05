Is ‘de nieuwe Max Verstappen’ stiekem ouder dan Max?

Recente prestaties doen ons denken van wel.

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: we hebben het natuurlijk over Robin Frijns. De Limbo flirtte na een zeldzaam succesvolle campagne in de opstapklasses richting de Formule 1 met de teams van Red Bull (lang verhaal), Sauber en Caterham, maar tot een racezitje kwam het nooit. Niet veel later brak Max Verstappen door en ging de meeste aandacht van de Nederlandse fans begrijpelijkerwijs naar hem uit. Is het nu te laat voor de inmiddels 27-jarige bekende/(beminde?) van Stéphane Kox?

Misschien niet, want de Nederlander timmert aardig aan de weg in de klasses waar hij nu in uitkomt. Voor mensen die de voorgeschiedenis kennen is dat waarschijnlijk geen verrassing, maar om het nog maar even te noemen: Frijs won van 2010 tot en met 2012 drie achtereenvolgende kampioenschappen. In 2010 schreef hij de Formule BMW Europa titel op zijn naam tegen Sainz (4de) en Kvyat (10de). In 2011 volgde de zege in de Eurocup Formule Renault 2.0 voor respectievelijk Sainz (2de), Kvyat (3de), Stevens (4de) en Vandoorne (5de). Vervolgens was het in 2012 tijd voor de titel in de WSBR, tegen onder andere wijlen Jules Bianchi (2de), Kevin Magnussen (7de), Alexander Rossi (11de) en wederom Will Stevens (12de). Het zal je al opgevallen zijn: alle genoemde verslagen namen haalden wel de F1, Frijns echter niet, althans niet als starter in een heuse race.

De Nederlander zegt daar zelf, met name na zijn sessies voor Caterham, over dat hij hier geen spijt van heeft. In zo’n traag hok kan je immers toch niks aanvangen, alleen de coureurs in een topteam hebben een kans. Veel van de hierboven genoemde coureurs zijn dan ook alweer van de grid verdwenen. Valt wat voor te zeggen, maar tegelijkerijd kunnen we ons moeilijk voorstellen dat er jonge coureurs zijn die níet dromen van het bereiken van de koningsklasse. Deel uitgemaakt hebben van dat grote circus, al was het maar kort en in de marge, is toch iets wat je met trots mee kan dragen de rest van je leven.

Robin week echter (noodgedwongen?) uit naar de GT’s. Eerst met deelnames in de Blancpain Series (winnaar GT Series 2015, winnaar Sprint Series Cup 2017), inmiddels ook in het DTM. Daarnaast heeft hij toch weer de weg gevonden naar de monoposto’s waar hij vroeger zo in excelleerde. Onlangs pakte hij de zege in de natte straten van Parijs en en passent ook de leiding in het kampioenschap. Wederom verslaat hij daarmee tot op heden ‘F1 jongens’ zoals Andre Lotterer (1 GP!), Lucas Di Grassi, Jean-Éric Vergne, Pascal Wehrlein, Sébastien Buemi, Stoffel Vandoorne, Felipe Massa en Nelson Piquet junior.

In het openingsweekend van het nieuwe DTM seizoen pikte Frijns zojuist nog even zijn tweede podium van het weekend mee. De man gaat kortom als een malle dezer dagen. Is het voldoende om op Hartleyesque wijze alsnog een F1-kans af te dwingen? Als we eerlijk zijn waarschijnlijk niet. Noch Audi, noch Frijns’ FE team is direct verbonden met een F1 team. De topteams in de F1 zitten verder vol en de middenmotors geven ‘buitenstaanders’ doorgaans alleen kansen als ze bakken met geld meebrengen. Een beetje triest mag je dat best noemen.

