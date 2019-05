BREEK? Is dit de nieuwe SUV van Maserati?

Een AB-lezer kwam 'm tegen in een ver oord.

Maserati ging even lekker toen de Levante geïntroduceerd werd. Sowieso is het al jaren een gouden regel in de autowereld: maak een dikke SUV met een mooie badge erop en je hebt een winstknaller van jewelste in handen. De verkoopcijfers van het mooie merk met de drietand schoten omhoog. Althans, kortstondig dan, want inmiddels lijkt de lucht alweer een beetje uit de opgeblazen verkoopcijfers te zijn.

Tsja, wat doe je dan als merk? Heel simpel: je introduceert doodleuk de volgende SUV. We schreven hier eind 2017 al over, toen wijlen Sergio Marchionne nog onder ons was. Het introduceren van een kleinere SUV die het op kan nemen tegen auto’s als de F-Pace, Velar en dikke versies van de Q5/X3/GLC zou op zich vrij makkelijk kunnen zijn voor Maser. Bij concerngenoot Alfa Romeo hebben ze immers de Stelvio in de schappen liggen. Bouw een Maserkoets op dat platform en Bob e `tuo zio.

Zoals we het kennen van FCA bleef het daarna lange tijd stil, totdat Patrick ons deze foto’s opstuurde van een SUV met Maserati-badges in Thailand. Nou is de vraag natuurlijk: is het een echte Maser of is het een ombouw-projectje. We hebben het immers wel over Thailand -veel te makkelijk weer dit-.

We hebben de eindconclusie zelf nog niet getrokken, maar wilden jullie de kans niet ontnemen zelf je oordeel te vormen. Het front van de auto lijkt wat op een BMW X7, de achterkant op een extra kantige F-Pace. Het formaat is wat lastig in te schatten maar het zou overeen kunnen komen met een Stelvio. Roept u maar!

Dank Patrick voor de pics!