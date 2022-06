Kijk, de lelijkste Pagani ooit

Pagani is nu echt te ver gegaan, met deze Zonda Revo Barchetta.

Gebouwd volgens de visie van één man, een design dat straaljagers doet verbleken en een waanzinnige V12-sound. De Pagani Zonda heeft alles in zich om een klassieker te worden. Sterker nog: dat is ‘ie misschien al.

Het begon allemaal in 1999 met de Zonda C12, maar sindsdien zijn er talloze varianten gekomen. De looks werden daarbij steeds extremer. Nu kun de Zonda wat extra carbon en een gigantische taartschep prima hebben, maar je kunt ook te ver gaan.

Dat punt is nu heel duidelijk bereikt. Er blijven nieuwe one-offs gebouwd worden op basis van de Zonda en de meest recente is extremer dan ooit. Pagani heeft voor deze auto echt alles uit de kast getrokken. Het resultaat is de Pagani Zonda Revo Barchetta, die momenteel op Goodwood staat te pronken.

Als basis is de Zonda Revolucion genomen, wat de meest extreme versie van de Zonda is. Dat betekent niet alleen hele heftige aerodynamica, maar ook 800 pk en 750 Nm aan koppel. En het betekent nog iets: deze Revo Barchetta is waarschijnlijk niet straatlegaal.

Het grootste verschil met de Revolucion is het dak: dat schittert namelijk door afwezigheid. Dat niet alleen, ook de halve voorruit is verdwenen. Dit zagen we eerder bij de Zonda HP Barchetta, die wel gewoon straatlegaal was. Het voordeel van deze auto is: in een raceauto moet je sowieso een helm op. Dat je een halve voorruit mist is dan niet zo’n punt.

Ondanks alle spoilers, roof scoops en canards vond de eigenaar het ontwerp toch nog wat te rustig. Daarom heeft hij de auto ook nog eens laten voorzien van een drukke livery in drie verschillende kleuren. Naar eigen zeggen is Pagani daar twee jaar mee bezig geweest.

Het lijkt te gaan om een omgekeerde Russische vlag, maar er zit toch een ander verhaal achter. De livery is geïnspireerd op een Can-Am raceauto die in de jaren ’60 door Horacio is ontworpen. Vanuit die context is de voorruit ook helemaal historisch verantwoord.

Ook al zit er misschien een gedachte achter, de auto wordt er niet fraaier van. Integendeel, de auto is bijna niet meer als Zonda te herkennen. Misschien moet ome Horacio toch maar eens zeggen: het is mooi geweest met de Zonda.