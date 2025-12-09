Is de Tesla Model Y Standard nu echt een koopje, of zijn er betere keuzes?

Is de Tesla Model Y Standard goedkoop genoeg om de concurrentie aan te kunnen?

De Tesla Model Y is officieel aan de configurator op de Tesla-website toegevoegd. Hoewel er weinig aan te configureren valt zonder de prijs aanzienlijk op te krikken, betekent het wel dat de Muskmobiel nu bereikbaarder is dan ooit.

Voor dat lagere instapbedrag krijg je dan ook minder. Een kleiner accupakket, een minder krachtige motor, slechts drie kleuren (wit, zwart en iets minder zwart) en moet je het doen met het standaard interieur, dat van zichzelf toch al erg karig was.

De prijsverlaging is dus niet echt een prijsverlaging. Het is eerder introductie van een nieuwe modelvariant waarmee Tesla zich de laatste resten van de ooit zo machtige concurrentiepositie probeert te behouden. Iets wat een uitdaging zal zijn, want de rest van de wereld heeft niet stilgezeten. In de prijscategorie van rond de 40.000 euro is heel veel keuze.

Om te zien of de prijsverlaging de Model Y weer relevant maakt, zetten we de meest interessante auto’s in dezelfde prijsklasse ernaast. Mag jij bepalen welke je liever zou kopen dan de uitgeklede Tesla.

Tesla Model Y – € 39.990

Actieradius: 534 km (WLTP)

Accu: 60 kWh

Gewicht: 1.906 kg

Bagageruimte: 2.138 liter

Snelladen: 175 kW

Skoda Elroq 60 – € 37.990

Actieradius: 430 km (WLTP)

Accu: 59 kWh

Gewicht: 1982 kg

Bagageruimte: 1580 liter

Snelladen: 165 kW

Kia EV3 Long Range – € 41.495

Actieradius: 605 km (WLTP)

Accu: 81,4 kWh

Gewicht: 1.785 kg kg

Bagageruimte: 1276 (inlcusief 25 liter frunk) liter

Snelladen: 128 kW

Volvo EX30 Core Extended Range – € 39.995

Actieradius: 475 km (WLTP)

Accu: 69 kWh

Gewicht: 1750 kg

Bagageruimte: 904 liter

Snelladen: 153 kW

Renault Megane E-Tech EV60 Comfort Range – € 37.990

Actieradius: 468 km (WLTP)

Accu: 60 kWh

Gewicht: 1.619 kg

Bagageruimte: 1.332 liter

Snelladen: 130 kW

Citroën C5 Aircross Comfort Range – € 39.490

Actieradius: 520 km (WLTP)

Accu: 73,7 kWh

Gewicht: 2.084 kg

Bagageruimte: 1.668 liter

Snelladen: 160 kW

Toyota C-HR+ 57,7 kWh – € 37.995

Actieradius: 456 km (WLTP)

Accu: 57,7 kWh

Gewicht: 1.840 kg

Bagageruimte: 1.207 liter

Snelladen: 150 kW

Zeekr X Core – € 38.990

Actieradius: 446 km (WLTP)

Accu: 49 kWh

Gewicht: 1.930 kg

Bagageruimte: 362 liter

Snelladen: 130 kW

Smart #3 Pro + – € 40.495

Actieradius: 435 km (WLTP)

Accu: 49 kWh

Gewicht: 1.780 kg

Bagageruimte: 370 liter

Snelladen: 150 kW

Zoals je in de informatie hierboven kunt zien, is het overduidelijk dat je niet om de Model Y Standard heen kunt in deze prijsklasse. Tenminste, niet als je objectief naar de cijfers kijkt. En we weten allemaal dat objectief naar auto’s kijken niet bestaat, dus daarom vragen wij jou: welke van de bovenstaande elektromobielen zou jij kiezen?