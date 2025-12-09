Is de Tesla Model Y Standard nu echt een koopje, of zijn er betere keuzes?

Is de Tesla Model Y Standard goedkoop genoeg om de concurrentie aan te kunnen?
De Tesla Model Y is officieel aan de configurator op de Tesla-website toegevoegd. Hoewel er weinig aan te configureren valt zonder de prijs aanzienlijk op te krikken, betekent het wel dat de Muskmobiel nu bereikbaarder is dan ooit.
Voor dat lagere instapbedrag krijg je dan ook minder. Een kleiner accupakket, een minder krachtige motor, slechts drie kleuren (wit, zwart en iets minder zwart) en moet je het doen met het standaard interieur, dat van zichzelf toch al erg karig was.
De prijsverlaging is dus niet echt een prijsverlaging. Het is eerder introductie van een nieuwe modelvariant waarmee Tesla zich de laatste resten van de ooit zo machtige concurrentiepositie probeert te behouden. Iets wat een uitdaging zal zijn, want de rest van de wereld heeft niet stilgezeten. In de prijscategorie van rond de 40.000 euro is heel veel keuze.
Om te zien of de prijsverlaging de Model Y weer relevant maakt, zetten we de meest interessante auto’s in dezelfde prijsklasse ernaast. Mag jij bepalen welke je liever zou kopen dan de uitgeklede Tesla.
Tesla Model Y – € 39.990
Actieradius: 534 km (WLTP)
Accu: 60 kWh
Gewicht: 1.906 kg
Bagageruimte: 2.138 liter
Snelladen: 175 kW
Skoda Elroq 60 – € 37.990
Actieradius: 430 km (WLTP)
Accu: 59 kWh
Gewicht: 1982 kg
Bagageruimte: 1580 liter
Snelladen: 165 kW
Kia EV3 Long Range – € 41.495
Actieradius: 605 km (WLTP)
Accu: 81,4 kWh
Gewicht: 1.785 kg kg
Bagageruimte: 1276 (inlcusief 25 liter frunk) liter
Snelladen: 128 kW
Volvo EX30 Core Extended Range – € 39.995
Actieradius: 475 km (WLTP)
Accu: 69 kWh
Gewicht: 1750 kg
Bagageruimte: 904 liter
Snelladen: 153 kW
Renault Megane E-Tech EV60 Comfort Range – € 37.990
Actieradius: 468 km (WLTP)
Accu: 60 kWh
Gewicht: 1.619 kg
Bagageruimte: 1.332 liter
Snelladen: 130 kW
Citroën C5 Aircross Comfort Range – € 39.490
Actieradius: 520 km (WLTP)
Accu: 73,7 kWh
Gewicht: 2.084 kg
Bagageruimte: 1.668 liter
Snelladen: 160 kW
Toyota C-HR+ 57,7 kWh – € 37.995
Actieradius: 456 km (WLTP)
Accu: 57,7 kWh
Gewicht: 1.840 kg
Bagageruimte: 1.207 liter
Snelladen: 150 kW
Zeekr X Core – € 38.990
Actieradius: 446 km (WLTP)
Accu: 49 kWh
Gewicht: 1.930 kg
Bagageruimte: 362 liter
Snelladen: 130 kW
Smart #3 Pro + – € 40.495
Actieradius: 435 km (WLTP)
Accu: 49 kWh
Gewicht: 1.780 kg
Bagageruimte: 370 liter
Snelladen: 150 kW
Zoals je in de informatie hierboven kunt zien, is het overduidelijk dat je niet om de Model Y Standard heen kunt in deze prijsklasse. Tenminste, niet als je objectief naar de cijfers kijkt. En we weten allemaal dat objectief naar auto’s kijken niet bestaat, dus daarom vragen wij jou: welke van de bovenstaande elektromobielen zou jij kiezen?
Reacties
Flutterbear zegt
Premium kost hetzelfde in de lease, de instapper heeft alleen een aantrekkelijke catalogusprijs. Koop je hem zelf dan komt de instapper niet in aanmerking voor de 5000 extra inruilwaarde.
cdlop01 zegt
Zou sowieso voor een alternatief gaan, kan geen Tesla meer zien. Gewoon teveel van.
lekkerlinksrijden zegt
Qua ruimte komen alleen de Skoda en Kia een beetje in de buurt, vooral de Volvo, Zeekr en Renault zijn 2 maten kleiner. De Tesla is een goede voor dit geld als je tegen het minimalistische kunt
deeeef zegt
kunst van het weglaten! Prachtig
Johanneke zegt
Zo’n Elroq, 100km minder ver op hetzelfde accupakket. Dat is ook om te janken.