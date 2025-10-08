Komen de Tesla Model 3 en Model Y Standard naar Europa?

Mogen wij meegenieten van de goedkopere uitvoeringen?

Gisteren was het eindelijk zover. Tesla lanceerde na lange tijd eindelijk een betaalbare uitvoering van de Model Y. De grote verrassing: er is ook een goedkopere Tesla Model 3 Standard. Beide modellen zijn flink uitgedund, maar zijn dan ook 5.000 (Model Y) en 5.500 dollar (Model 3) goedkoper.

Helaas staan de Tesla Model Y en Model 3 Standard alleen in de Amerikaanse configurator. Maar blijft dat ook zo? Is het feit dat Tesla de goedkopere versies voorlopig alleen in Amerika uitbrengt een trucje van Musk om te voldoen aan zijn belofte van goedkopere Tesla’s? Of komen de Tesla Model Y Standard en Model 3 Standard later nog naar Europa?

Krijgen wij ook de goedkopere Tesla’s?

Goed nieuws voor de koopjesjagers: het lijkt erop dat Tesla ook een Europese versie gaat uitbrengen. We weten dit dankzij Handelsblatt. Het Duitse krantje wist informatie in te winnen bij Tesla-medewerkers van de Tesla-fabriek Berlijn-Brandenburg. Het personeel kreeg afgelopen maanden een presentatie over de twee nieuwe uitvoeringen.

Fabrieksbaas André Thierig leidde de presentatie. Hij zei dat de massaproductie van de twee nieuwe versies ”over een paar weken” begint. Daarmee doelt hij op de Amerikaanse productie. Gelukkig weten we dankzij eerdere quotes dat Tesla ook in de Berlijnse fabriek de twee goedkopere modellen wil bouwen.

Elon Musk kwam namelijk in 2023 op bezoek en deed er nog een belofte. ”We gaan een heel grote, kleinere auto bouwen. Ik kan er nog niet veel over zeggen, maar we willen hem natuurlijk hier produceren. Het wordt echt fantastisch.” Nu komt Musk niet iedere belofte na, maar de grote baas kwam een paar maanden later nog eens langs in Berlijn en zei: ”De serieproductieauto zal op termijn zeker naar Berlijn komen, ja.”

Musk klinkt in de tweede quote al wat minder zeker van zijn zaak, maar het lijkt er nog steeds op dat er ook een Europese productieproces wordt opgezet voor de Tesla Model Y en Model 3 Standard. Een officiële bevestiging is er echter (nog?) niet.

Nederlandse prijs Tesla Model Y en Model 3 Standard?

Mocht er een Europese versie komen, dan kunnen we nu ook al een goede gok doen naar de vraagprijs. Daarvoor gaan we terug naar de presentatie van afgelopen maandag. Thierig beloofde er dat de Standard-versies ”ongeveer 10 procent goedkoper zijn” dan de huidige modellen. Voor de huidige Amerikaanse prijzen klopt dat wel: de Tesla Model Y Standard is 12 procent goedkoper en de Tesla Model 3 Standard zelfs 13 procent.

In Nederland zou dat betekenen dat de Tesla Model Y Standard ongeveer € 40.500 gaat kosten en de Model 3 Standard zo’n € 34.800. Is dat betaalbaar genoeg voor de zuinige Nederlander om de Tesla-schaamte opzij te schuiven en in een nieuwe EV te stappen?

Foto: Tesla (edit Autoblog.nl)