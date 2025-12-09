Hoe betaalbaar is de goedkoopste Alfa Romeo Giulia nu op Marktplaats?

Wat ben je tegenwoordig nog kwijt voor zo’n bloedmooie sedan?

Je hoeft het niet ieder jaar eens te zijn met de democratisch gekozen Autoblog Auto van het Jaar. Maar de winnaar van 2016, die kun je niet haten. Bijna tien jaar geleden werd de destijds nieuwe Alfa Romeo Giulia de terechte winnaar. We leven nu bijna een decennium later en vragen ons af: wat ben je tegenwoordig nog kwijt voor zo’n prachtige Giulia op Marktplaats?

Na een korte zoektocht komen we uit bij een Alfa Romeo Giulia 2.2 in de Super-uitvoering. Het exemplaar stamt ook uit 2016. Sterker nog, in dat jaar kwam ie naar Nederland. We hebben het hier dus over een origineel Nederlandse auto. In zijn leven is hij in bezit geweest van vier privé-eigenaren en twee zakelijke bezitters.

De goedkoopste Giulia is een dieselbeuker

Niet onverwachts (maar toch een kleine tegenvaller): de goedkoopste Giulia op Marktplaats heeft een dieselmotor. Het is de bekende 2,2-liter JTDm met 180 pk. Da’s genoeg vermogen om de sedan in 7,2 seconden naar de 100 km/u te sturen. De top ligt op 230 km/u. Waar je het nog meer voor doet: het verbruik op de snelweg is volgens Alfa Romeo 3,5 liter op 100 kilometer en dus 1 op 29.

Hoewel een exotischere kleur leuker was geweest, moeten we het hier doen met een grijzen metallic lak. Het staat hem niet verkeerd overigens. Hetzelfde kunnen we zeggen over de 17-inch aluminium velgen. Prima, maar je zult er je vrienden niet van versteld doen staan.

Ook de cognackleurige bekleding is goed gekozen. Het ziet er op het eerste oog netjes uit en past perfect bij de Alfa. Twee extra meevallers: de Giulia heeft elektronisch sperdifferentieel voor een betere acceleratie uit bochten. Nog meer gevoel krijg je doordat je rijdt met een zestraps handbak.

Wat kost ie nou?

Ooit betaalde een Nederlander 54.270 euro voor de diesel-Giulia. Na bijna tien jaar en 282.339 kilometer vraagt de dealer uit Voorschoten er nog 10.999 euro voor op Marktplaats. Wil je koste wat het kost een Alfa op E10? De goedkoopste benzine-Giulia kost 15.450 euro op Marktplaats. Voor je er eentje koopt, lees even onze occasion aankoopadvies over de Alfa Romeo Giulia!