Tesla Model Y goedkoper dan Model 3

Vanaf vandaag is een Tesla Model Y kopen goedkoper dan het kopen van een Tesla Model 3. Dit is het verschil.

Het lijkt erop dat het bij Tesla beter gaat. Tenminste, dat zou je kunnen concluderen. De verkopen van de Tesla Model Y lijken weer wat in de lift te zitten, en nu the-CEO-formerly-known-as-messias Elon Musk zich wat minder politiek profileert, is de ongewenste publiciteit ook wat minder.

Kennelijk is dit het moment om niet de prijs van de Model Y te verlagen, maar om de prijs van de Tesla Model 3 te verhogen. De prijs van de Model 3 met achterwielaandrijving is namelijk met tweeduizend euro gestegen en daarmee is de Tesla Model Y Standard sinds vandaag tweeduizend euro goedkoper dan de Model 3.

Tesla Model Y een koopje

Daarmee wordt de Model Y dus een koopje ten opzichte van de Model 3. Alleen dan met meer ruimte. De Tesla Model Y Standard is er vanaf 39.990 euro. Dan heb je achterwielaandrijving en een WLTP-actieradius van 534 kilometer.

De Tesla Model 3 kost vanaf nu minimaal 41.990 euro en is dus tweeduizend ekkermannen duurder dan de Model Y. Dan heb je ook achterwielaandrijving en een rijbereik van 520 kilometer.

Eigenlijk geen goede reden meer om te kiezen voor de Model 3 dus? Nou, het zou natuurlijk ook kunnen dat het merk met de prijsverhoging van de Tesla Model 3 ruimte maakt om daaronder de Model 3 Standard te positioneren en dat die Model 3 Standard eerdaags opeens in de configurator verschijnt.

Wij schatten eerder in dat die Model 3 Standard rond de 35 duizend euro zou kunnen gaan kosten. Dat past natuurlijk wel erg mooi onder die 41.990 euro die vanaf vandaag de vanafprijs is van de Tesla Model 3. We houden het voor je in de gaten uiteraard!

Met dank aan Maurice voor de tip!