Zo laag wordt de prijs van de Tesla Model 3 Standard!
Twee weken lang was de Tesla Model Y goedkoper dan de Tesla Model 3. Twee weken geleden verhoogde Tesla opeens de prijs van de Model 3 met tweeduizend euri zodat de Model Y zomaar de goedkoopste van de twee werd. Maar dat is vanaf nu verleden tijd.
Ons vermoeden over de reden van de prijsverhoging blijkt gewoon waar te zijn. Want naast de Tesla Model Y Standard, is daar nu ook de Tesla Model 3 Standard. Wij hadden al het idee dat de prijsverhoging extra ruimte moest maken voor de goedkopere Model 3 Standard in de aanbod. En dat klopt.
Zo weinig kost de Tesla Model 3 Standard
We houden jullie niet langer in spanning, de Tesla Model 3 Standard gaat in Nederland 36.990 euro kosten. Precies 5.000 euro minder dan wat de Model 3 momenteel minimaal kost. Twee weken geleden was het verschil maar 3.000 euro, dus Tesla doet een Black Fridaytje. Eerst prijs verhogen om dan later te zeggen: kijk eens hoe lekker goedkoop we de Standard hebben gemaakt!
De nieuwe Model 3 Standard staat nog niet in de configurator, maar dat kondigt het merk meestal ook niet aan. Opeens op een ochtend kun je de auto aanschaffen. En dan weten we ook pas echt wat je precies gaat krijgen voor je geld.
Uitrusting Tesla Model 3 Standard
Want dat prijsverschil moet ergens vandaan gaan komen. In Amerika krijg je bij de nieuwe instapper gewoon een glazen panoramadak en dezelfde lichtunits voor en achter als de andere uitvoeringen. Wel zijn er daar simpele schokdempers gemonteerd, het kleinste batterijpakket en een minder krachtige elektromotor.
Hoe basisch de Tesla Model 3 in ons land gaat worden is nog even afwachten. Dat weten we op het moment dat de auto echt te bestellen is. We kunnen niet wachten!
Reacties
pivavar zegt
Dezelfde lichtunits voor en achter. Interessant. Hadden de Daf-jes destijds moeten hebben. Voor bij het achteruit-rijden.
Johanneke zegt
Klinkt niet slecht. De B en C segment EV’s met de grotere accupakketten en een paar opties gaan ook al snel over de 30k heen. Weinig verschil dan met de D segment model 3.
TheMaster zegt
Wat een slecht artikel zeg. Dit is gewoon 1 op 1 een artikel van Autoweek overnemen
Dan wel met dezelfde onbetrouwbare informatie. Er wordt helemaal geen kleinere elektromotor gemonteerd. Het is gewoon dezelfde elektromotor, die alleen met software iets meer begrenst is.
cdlop01 zegt
Voordeel van gigacasting, een Tesla is veel goedkoper te produceren…..al zouden ze de 3 voor 30k aanbieden, verdienen ze er nog dik aan.
coupedriver zegt
Euhm, niet dus, ze maken al een paar kwartalen verlies op de auto’s, enkel dankzij vooral CO2 emissie verkoop maken ze momenteel nog (veel lagere ) winst.