Zo laag wordt de prijs van de Tesla Model 3 Standard!

Twee weken lang was de Tesla Model Y goedkoper dan de Tesla Model 3. Twee weken geleden verhoogde Tesla opeens de prijs van de Model 3 met tweeduizend euri zodat de Model Y zomaar de goedkoopste van de twee werd. Maar dat is vanaf nu verleden tijd.

Ons vermoeden over de reden van de prijsverhoging blijkt gewoon waar te zijn. Want naast de Tesla Model Y Standard, is daar nu ook de Tesla Model 3 Standard. Wij hadden al het idee dat de prijsverhoging extra ruimte moest maken voor de goedkopere Model 3 Standard in de aanbod. En dat klopt.

Zo weinig kost de Tesla Model 3 Standard

We houden jullie niet langer in spanning, de Tesla Model 3 Standard gaat in Nederland 36.990 euro kosten. Precies 5.000 euro minder dan wat de Model 3 momenteel minimaal kost. Twee weken geleden was het verschil maar 3.000 euro, dus Tesla doet een Black Fridaytje. Eerst prijs verhogen om dan later te zeggen: kijk eens hoe lekker goedkoop we de Standard hebben gemaakt!

De nieuwe Model 3 Standard staat nog niet in de configurator, maar dat kondigt het merk meestal ook niet aan. Opeens op een ochtend kun je de auto aanschaffen. En dan weten we ook pas echt wat je precies gaat krijgen voor je geld.

Uitrusting Tesla Model 3 Standard

Want dat prijsverschil moet ergens vandaan gaan komen. In Amerika krijg je bij de nieuwe instapper gewoon een glazen panoramadak en dezelfde lichtunits voor en achter als de andere uitvoeringen. Wel zijn er daar simpele schokdempers gemonteerd, het kleinste batterijpakket en een minder krachtige elektromotor.

Hoe basisch de Tesla Model 3 in ons land gaat worden is nog even afwachten. Dat weten we op het moment dat de auto echt te bestellen is. We kunnen niet wachten!