Langverwachte sportauto wordt druk getest bij de ‘Ring

Er komen zelfs meerdere varianten.

We zitten er al lang op te wachten: een opvolger van de legendarische Lexus LFA. De LFA was geen onverdeeld succes voor Lexus, maar toch komen ze nu weer met een sportwagen. Dat kunnen we natuurlijk alleen maar toejuichen.

Misschien komen er zelfs wel twee nieuwe sportwagens. Tijdens Monterey Car Week werd namelijk een concept onthuld voor een elektrische sportwagen. Intussen zijn ze op de ‘Ring druk aan het testen met een supercar met verbrandingsmotor.

Naar verluidt gaat deze auto LFR heten, maar dat is nog niet officieel. We weten wel dat de auto gebaseerd is op de Toyota GR GT3 Concept. De imposante proporties van deze concept car zijn duidelijk terug te zien in deze prototypes.

De V10 is helaas dood en begraven, maar de LFR krijgt nog wel een dikke V8. Ook niet verkeerd. De auto schijnt ook een hybride te worden, wat op zich logisch is. Als zelfs Ferrari en Lamborghini hun supercars hybride maken, dan gaat Lexus dat zeker doen.

@spotcrewda heeft bij de ‘Ring twee verschillende exemplaren gespot en die zijn niet identiek. Als je goed kijkt zie je dat de ene een grotere spoiler heeft dan de andere. Er zijn ook nog exemplaren gesignaleerd die helemaal geen spoiler hebben. Er komen dus meerdere varianten. Wie weet komt er ook weer een Nürburgring Package, zoals bij de LFA.

Wanneer de Lexus LFR precies onthuld wordt is nog niet bekend, maar naar verwachting is dat ergens volgend jaar. We zijn zeer benieuwd wat de Japanners hebben bekokstoofd.

Foto’s: @spotcrewda, via Autoblog Spots