Langverwachte sportauto wordt druk getest bij de ‘Ring

Er komen zelfs meerdere varianten.
We zitten er al lang op te wachten: een opvolger van de legendarische Lexus LFA. De LFA was geen onverdeeld succes voor Lexus, maar toch komen ze nu weer met een sportwagen. Dat kunnen we natuurlijk alleen maar toejuichen.
Misschien komen er zelfs wel twee nieuwe sportwagens. Tijdens Monterey Car Week werd namelijk een concept onthuld voor een elektrische sportwagen. Intussen zijn ze op de ‘Ring druk aan het testen met een supercar met verbrandingsmotor.
Naar verluidt gaat deze auto LFR heten, maar dat is nog niet officieel. We weten wel dat de auto gebaseerd is op de Toyota GR GT3 Concept. De imposante proporties van deze concept car zijn duidelijk terug te zien in deze prototypes.
De V10 is helaas dood en begraven, maar de LFR krijgt nog wel een dikke V8. Ook niet verkeerd. De auto schijnt ook een hybride te worden, wat op zich logisch is. Als zelfs Ferrari en Lamborghini hun supercars hybride maken, dan gaat Lexus dat zeker doen.
@spotcrewda heeft bij de ‘Ring twee verschillende exemplaren gespot en die zijn niet identiek. Als je goed kijkt zie je dat de ene een grotere spoiler heeft dan de andere. Er zijn ook nog exemplaren gesignaleerd die helemaal geen spoiler hebben. Er komen dus meerdere varianten. Wie weet komt er ook weer een Nürburgring Package, zoals bij de LFA.
Wanneer de Lexus LFR precies onthuld wordt is nog niet bekend, maar naar verwachting is dat ergens volgend jaar. We zijn zeer benieuwd wat de Japanners hebben bekokstoofd.
Foto’s: @spotcrewda, via Autoblog Spots
Reacties
JanJansen zegt
De LFA was niet echt een schoonheid. Je kocht hem puur voor de V10.
De markt is wel verzadigd met generieke sportauto’s met een V8. Vraag me af of ze allemaal verkocht worden.
PunicaOase zegt
En bij het merk Lexus denk je meer aan een auto voor obese 50plussers, dan bijv. bij de naam Porsche, McLaren, etc. dat helpt ook niet mee..
Aalbert zegt
Ik denk meer aan afgetrainde goed verzorgde 50 plussers met een zeer goed gevuld banksaldo en waardering voor het beste wat er te koop is, meer Patek Philippe dan Breitling zeg maar.
hotze zegt
De LFA oogt wmb prima, zeker als je het vergelijkt met de potpoeries die Ferrari de laatste jaren heeft gemaakt. Lamborghini is er ook niet op vooruit gegaan en de 911 992 is ook geen topmodel qua uiterlijk.
De LFA staat niet voor niets in vele wensenlijstjes mocht er een schip met geld binnenvaren.
schuimbekje3 zegt
Koop je een sportauto heb je keuze. Keuze om in een traktor te rijden en elke 10.000km een nieuw koppeling te plaatsen (lamborghini), gratis bbq pakket van je Ferrari, een McLaren die elke 2000km herbouwd moet worden, een porsche met meer VW en Audi dna EN onderdelen (die juist allemaal stuk gaan) dan een kever of een LFA. Mwa. Dan weet ik het wel.
Doe mij maar een ove cth petje en een lfa.
Aalbert zegt
Mag nu eindelijk wel eens komen, deze auto wordt al een jaar of drie getest en getest en getest, zal dus wel topkwaliteit zijn straks als de auto eindelijk uitgeleverd gaat worden.
beetec zegt
Dezelfde 2 prototypes heb ik maandag ook gespot bij de ring. Had geen tijd om foto’s te maken maar ik weet nu iig wat het is. Ik had geen idee. Dank.
potver7 zegt
Dat ze met verschillende spoilers gesignaleerd zijn hoeft natuurlijk niet te betekenen dat er meerdere versies beschikbaar komen. Het kan natuurlijk ook gewoon zo zijn dat ze verschillende setups uitproberen, en dat de uiteindelijk productie-versie met één van die spoilers op de markt wordt gebracht. Eventueel als onderdeel van een optioneel Aero-pakket ofzo – wat de auto zonder spoiler verklaart.
Tenzij er meer info beschikbaar is die niet in dit artikel beschreven is?