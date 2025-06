A1 en Q2 stoppen, maar er komt een nieuwe kleine Audi

Het lijkt een nobrainer om juist compacte premium auto’s te blijven bouwen, maar dat is het niet.

Het komt ook niet helemaal als verrassing, alle premium merken knibbelen weer aan de onderkant van hun gamma. In een rondetafelgesprek met Audi CEO Gerhard Dollner was hij er heel duidelijk over: het Audi gamma loopt van A3 tot en met A8. En van Q3 tot Q9, waarbij zijn woordvoerder nog even wilde benadrukken dat de Q9 een hypothetisch voorbeeld is. Waarvan akte.

Verkochten ze niet genoeg?

Zelfs in Nederland deden de inmiddels op leeftijd komende Audi A1 en Q2 het helemaal niet zo beroerd. In onze rare automarkt met torenhoge belastingen moet je blij zijn als je überhaupt een paar nieuwe auto’s de showroom uitrollen. In 2024 verkocht Audi 782 exemplaren van de Audi Q2 en 965 exemplaren van de A1.

De Audi A1 kwam in 2010 op de markt, in 2018 verscheen de tweede generatie. Totaal karren er ruim 48.000 exemplaren van de Audi A1 rond, 96% daarvan heeft een benzinemotor en 30% heeft een zwarte kleur.

Audi Q2: na één generatie is het schluss

Dat Audi ook hun compacte SUV al bij het grofvuil zet, lijkt dwars tegen iedere trend in te gaan. Iedereen wil SUV’s, maar de Q2 was niet helemaal de hit waar Audi op had gehoopt. Audi verkocht de Q2 alleen in Europa, voor China waren er een Q2L en een Q2 e-tron met nogal matige specs.

Toch waren er jaren dat er in Europa rond de 50.000 Q2’s werden verkocht en ook in Chinezen nog eens 30.000 exemplaren afnamen. We kennen merken die er een moord voor zouden doen, maar voor Audi zijn deze aantallen te laag.

Voor consument duur, maar voor Audi ook

Dat lijkt wat cryptisch, maar de Audi A1 en Q2 hebben Excel niet overleefd. Beide modellen hebben een hoger prijskaartje dan hun niet-premium concurrenten, maar zijn financieel nog steeds onbelangrijk voor Audi. Van zowel de A1 als de Q2 was er geen plug-in hybride versies, door de bij de hogere CO2-uitstoot horende belasting kropen de prijzen naar hun grote broers.

Voor Audi waren beide modellen ook geen vetpot: de bijdrage van ieder voertuig aan de winst is simpelweg te laag. Zelfs met dezelfde procentuele marges verdient Audi veel meer euro’s per verkochte Q7 of RS6. Er is een mooi woord voor: dekkingsbijdrage en die is voor deze modellen niet positief (of niet positief genoeg)

Laat het kleinere segment aan Volkswagen of Cupra

Bovendien is Audi geen op zichzelf staand merk, maar maakt onderdeel uit van de Volkswagen Group. Consumenten die een compacte, maar niet uitgeklede auto willen aanschaffen, kunnen worden doorverwezen naar de Volkswagen Polo.

Ook het nog relatief nieuwe Cupra, kan met meer hippe kleuren en ontwerpen, juist de jongeren aanspreken.

Er komt wel een elektrische Audi A1 of Q2*

Wat het exact voor model gaat worden, liet Audi CEO Gerhard Dollner nog niet los, maar er komt een compacte elektrische Audi.

Het lijkt logisch dat de kleine elektrische Audi het MEB Small platform gaat gebruiken. Daar bouwt het concern straks de Cupra Raval, Volkswagen ID.2 en Škoda Epiq op, maar er kan ook nog wel een Audi bij.

De kans dat de nieuwe elkeitrsche Audi een compacte crossover wordt, is levensgroot. Toch hoop ik op een elektrische A1 met een lekker onderstel, fraai interieur en alles wat Audi Audi maakt.

Wil je nog een Audi A1 of Q2, wees dan snel

Er is nog voorraad, dus wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Of je spaart nog even door voor de hagelnieuwe Audi Q3 e-hybrid. Dat is een gigantisch upgrade qua afwerking, technologie en prestaties, dus waarom ook niet?