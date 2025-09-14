Deze herboren coupé staat straks in de showrooms: koop dan!

Toe nou, koop nou gewoon deze Honda Prelude als reïncarnatie van een toffe tweedeurs coupé, als vuist tegen al dat crossovergeweld.

Je hoort het steeds vaker: automerken die een historisch model terug laten komen, maar dan in de vorm van iets dat wél verkoopt. En zo worden auto’s als de Mitsubishi Eclipse of Ford Capri ineens een ietwat saaie crossover. Dan ken je Honda nog niet. De Integra is terug bij hun zustermerk Acura, gewoon als dezelfde auto die het was. En de Honda Prelude? Idem dito. Die keert terug, maar dan als tweedeurs coupé op Civic-basis.

Oftewel: precies wat het altijd al was. Dankzij zijn verschijning op Wheels Mariënwaerdt hebben we nu deze smurfblauwe Honda Prelude eens in het vlees kunnen bekijken. En wederom dankzij razende reporter en collegascribent Machiel kunnen wij de impressie op Mariënwaerdt met jullie delen. Dankzij de compromissen die je toch wel moet sluiten voor een coupé is het geen populaire carrosserievorm. Maar kom op: je ziet liever dit op de weg dan een opgehoogde Civic met vier deuren, toch?

De officiële cijfers en vanafprijzen van de Honda Prelude zijn nog niet bekend gemaakt, wel is bekend dat de auto een vergelijkbare hybride aandrijflijn krijgt aan de Civic, inclusief CVT. Maar voordat je dat een reden vindt om hem niet te nemen: Honda kan ‘DCT-achtige’ schakelmomenten simuleren met een speciale instelling in de versnellingsbak. We hopen dat Honda de Prelude een beetje gunstig geprijsd kan houden. Dan wil je dit, toch?