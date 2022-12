Is deze Cayman GT4 met 545 pk de ultieme Porsche?

Vergeet de 911 GT3, deze Cayman GT4 4.5 is de auto die je moet hebben.

De Porsche Cayman staat nog altijd een beetje in de schaduw van zijn grotere broer, maar de Cayman heeft zeker zijn voordelen. Denk aan een betere gewichtsverdeling en compactere afmetingen. Porsche moet dus oppassen dat de Cayman niet teveel in het vaarwater van de 911 komt.

Om die reden heeft Porsche het vermogen van de Cayman altijd een beetje beperkt, al is daar bij de GT4 RS nauwelijks meer sprake van. Die heeft namelijk 500 pk, wat maar 10 pk minder is dan een GT3 en maar 25 pk minder dan een GT3 RS.

We hebben nu echter een Cayman gevonden die daar nog overheen gaat. Het betreft een 718 Cayman GT4, die er op het oog vrij standaard uitziet. Op het saaie af. Het enige wat de ware aard van deze auto verraadt is de ‘4.5’ sticker op de spoiler.

Dit is inderdaad wat je denkt dat het is: een Cayman met een 4,5 liter blok. Dit is géén V8, maar een 4,5 liter zescilinder boxermotor. Die is niet afkomstig van Porsche zelf, want de Duitsers zijn nooit verder gegaan dan 4,0 liter. Deze motor is het werk van de Amerikaanse Porsche-specialist DeMan.

Het bedrijf biedt deze conversie al een tijdje aan, maar er staat nu een exemplaar te koop op Rennlist.com. De Cayman GT4 dateert uit 2021 en is begin dit jaar voorzien van de 4.5. Dankzij de extra “cubic inches” levert het blok maar liefst 545 pk en zo’n 570 Nm aan koppel.

Daarmee heb je dus meer vermogen en koppel dan de nieuwe GT3 RS. Of je die ook bij kunt houden op het circuit is vers twee, maar deze Cayman GT4 zal ongetwijfeld zijn mannetje staan op de Nordschleife.

Het kost wel wat, zo’n Cayman GT4 4.5. Dit exemplaar met een kleine 12.000 km op de teller staat te koop voor $200.000. Dat is omgerekend €188.000, meer dan je voor een gloednieuwe GT4 betaalt in Nederland. Aan de andere kant: je bent alsnog goedkoper uit dan met een GT4 RS. Die minder snel is.

Foto’s: Rennlist.com