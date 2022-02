Deze gehavende Porsche Cayman GT4 is een oude bekende

Hoe is het nu met… de Cayman GT4 die begin vorige maand crashte in Enschede?

Helaas moeten we hier op Autoblog ook wel eens melden dat er een bijzondere auto zijn Waterloo heeft gevonden. Dat is nu eenmaal het risico van rijden met auto’s die meer vermogen hebben dan strikt noodzakelijk. Je vraagt je misschien wel eens af wat er vervolgens met de auto in kwestie gebeurd. In het geval van de Cayman GT4 die onlangs crashte kunnen we die vraag beantwoorden.

We schreven 7 januari al over deze auto. De aanleiding was niet zo best: deze Cayman GT4 had zich om een paal had gevouwen in Enschade Enschede. De bestuurder kwam er gelukkig zonder kleurscheuren vanaf, maar de auto was zwaar gehavend.

Toch wordt de auto nog niet als total loss beschouwd, want hij wordt nu aangeboden op Schadeautos.nl. En niet voor de oud ijzerprijs. Dit geeft ons ook de gelegenheid om de schade eens in het volle daglicht op te nemen.

Ook als je niet bekend bent met de voorgeschiedenis van deze Cayman is het vrij duidelijk wat er gebeurd is. De auto is een beetje gefatsoeneerd, maar de paal heeft een onuitwisbare indruk achtergelaten. En dan in het bijzonder op het linkerportier. Ook de dorpel heeft een flinke optater gehad en de voorbumper is niet meer echt intact.

Ondanks de serieuze schade wordt er nog een fors bedrag gevraagd voor deze gehavende GT4. Hij wordt namelijk aangeboden voor €53.000. Best een hoop geld voor een schadebak, maar je bent wel ongeveer de helft goedkoper uit dan met een onbeschadigd exemplaar. Er moet nog wel het een en ander rechtgezet worden.

Foto’s: Schadeautos.nl