Kettingbotsing met 200 auto’s is nachtmerrie van iedere verzekeraar

Een dure grap dit. Een enorme kettingbotsing met 200 auto’s, op video vastgelegd.

Je hebt botsingen en je hebt botsingen. Deze is wel heel bizar. In de Chinese stad Zhengzhou in de provincie Henan heeft zich er een gigantisch ongeluk voorgedaan. Of eigenlijk, 200 kleine ongelukjes.

Op de Zhengxin Huanghe brug was er sprake van lokale mist. De mist kwam als een verrassing voor de automobilisten die op snelweg aan het rijden waren. Zo’n grote verrassing dat de eerste ongelukken al snel een feit waren. Het was de start van een sneeuwbaleffect.

Vrijwel iedere automobilist die de brug opreed kwam in de mist terecht en werd geconfronteerd met stilstaande auto die opeens opdook. De ene botsing na de andere was het gevolg. In totaal raakten meer dan 200 voertuigen betrokken bij dit ongelofelijke incident.

Automobilisten die op de hulpdiensten aan het wachten stonden langs de weg te filmen hoe aanrijdende auto’s in de mist terecht kwamen en op de stilstaande voertuigen klappen. Het lijkt wel een scène uit een rampenfilm.

11 brandweerauto’s en tientallen hulpverleners kwamen er aan te pas de auto’s weg te krijgen en gewonden te verzorgen. Bij het ongeluk in China viel tenminste één dode.

Videocredit: Reuters