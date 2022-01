Cayman GT4 crasht hard in Enschede

Een Cayman GT4 crashte hard gisteren in Enschede. Zonde, want de inkt op de kentekenpapieren was nog niet eens droog.

Het is misschien wel de leukste Porsche van de afgelopen paar jaar, de Cayman GT4. Een iets strakkere, fellere en snellere Cayman, maar dan met de motor van de 911. Het is een zeer smakelijk totaalplaatje waar wij als autoliefhebbers erg blij van worden.

Helaas werden we minder blij van het feit dat er (hoogstwaarschijnlijk) een Cayman GT4 minder op de Nederlandse wegen is sinds gisteren. Want op 6 januari crashte er een witte Porsche Cayman GT4.

Enschede

Wat er precies gebeurd is, is niet nog helemaal duidelijk. Gisteravond crashte er een witte Porsche Cayman GT4 in Enschede. De locatie was de Auke Vleerstraat, vlakbij het Transportcentrum. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend.

Zoals vaak bleek dat de bestuurder ‘de macht over het stuur verloor’. Daarbij raakte de dure witte sportwagen in een spin. Ook raakte de Porsche een verkeerslicht. Die paal belande vervolgens tien meter ergens verderop.

Cayman GT4 crasht, nu total loss?

Met het tweede verkeerslicht waar de Porsche tegenaan kwam ging het iets minder gesmeerd. Daarbij raakte de Cayman GT4 tot stilstand. De Porsche raakte de paal vol aan de zijkant. Het is ook te zien dat de zij-airbags hun werk gedaan hebben. De auto raakte zwaar beschadigd, helaas. Dit is niet een kwestie van een nieuwe bumper en wat ‘uitdeuken zonder spuiten’. Deze auto is helaas (hoogstwaarschijnlijk) total loss.

Met de bestuurder lijkt alles goed te gaan. Hij is nagekeken door het ambulancepersoneel, maar kennelijk niet meegenomen naar het ziekenhuis. De auto is door de bergingsdienst weggesleept. Daarvoor moest de weg een tijdje afgezet worden. Ook omdat de weg helemaal bezaaid was met een groot aantal onderdelen die van de witte Porsche afkwamen. De politie is nu aan het onderzoeken wat er daadwerkelijk gebeurd is.

Fotocredits: News United.