Abt wordt de huistuner van Cupra

Daarom staan de mannen van Abt duivelse gebaren te maken met de CEO van Seat en Cupra.

Cupra was natuurlijk het performance label van Seat, maar het is inmiddels een eigen merk. Maar ze brengen niet alleen sportieve modellen uit. Feitelijk is het dus gewoon Seat geworden. Daardoor heeft Cupra weer een eigen performance label nodig.

Dat is er ook: het VZ-label. De hete versie van de Born heet bijvoorbeeld de Born VZ. Er komt echter nóg een label, om de verwarring compleet te maken. Cupra gaat af fabriek Abt-uitvoeringen leveren. Daarmee wordt Abt dus de huistuner van Cupra. Soort van.

We kennen Abt vooral als Audi-tuner, maar ze nemen ook al jaren Cupra’s onder handen. Daarbij kregen ze medewerking van Cupra zelf, maar de samenwerking gaat nu een stapje verder. Je kunt straks gewoon een Cupra Abt bestellen in de configurator.

De eerste twee modellen die een officiële Abt-uitvoering krijgen zijn de Leon en de Formentor. Deze modellen werden getoond bij de aankondiging van de nieuwe samenwerking. We zien alvast dikke spoilers, speciale velgen en veel zwarte accenten.

Verdere specificaties hebben we nog niet, maar nemen aan dat er ook wat aan de motor en het onderstel gesleuteld is. Dat zullen we vast nog wel een keer te horen krijgen. Het is de bedoeling dat het niet bij deze twee modellen blijft, dus we kunnen in de toekomst nog meer Abt Cupra’s verwachten.