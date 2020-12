Deze moddervette M8 Gran Coupé biedt extra machtsvertoon - Autoblog.nl

Een BMW M8 Gran Coupé dikker maken zonder de grenzen van de goede smaak op te zoeken: 3D Design weet hoe het moet.

BMW ligt de laatste tijd nogal onder vuur vanwege de richting die ze ingeslagen zijn qua design. Laten we alleen niet vergeten dat ze ook nog auto’s in hun gamma hebben die uitstekend te pruimen zijn. Sterker nog: de 8 Serie Gran Coupé is gewoon een geslaagde auto.

Met de M8 Competition Gran Coupé heb je al het dikste van het dikste als het om BMW’s gaat. Met 625 pk is het een beest van een wagen. 0-100 km/u doet deze machtige BMW in slechts 3,2 seconden. Tegelijkertijd is het ook nog gewoon een daily driver die plaats biedt aan vijf personen. Wat wil je nou nog meer?

Op die laatste vraag denkt de Japanse tuner 3D Design het antwoord te weten. Ze hebben namelijk wat visuele upgrades in de aanbieding om de M8 Gran Coupé nog wat imposanter te maken. Echt nodig was het niet, maar onnodige dingen zijn vaak juist de leukste dingen.

3D Design is er in geslaagd de M8 Gran Coupé extra road presence te geven zonder dat het een wanvertoning wordt. De bescheiden kleurstelling van dit exemplaar helpt daar ook een mee. De toevoegingen van 3D Design bestaan uit een voorspoiler, side skirts, een diffuser, een achterspoiler en een setje andere velgen. Op de velgen na zijn alle onderdelen gefabriceerd uit carbon fiber reinforced plastic, ook wel bekend als CFRP.

Al met al houdt 3D Design het dus redelijk subtiel met de BMW M8 Gran Coupé. Dat hebben we wel eens ander gezien bij Japanse tuners. In deze uitvoering kun je zelfs nog bij zakenrelaties voor komen rijden zonder dat het een al te gênante vertoning wordt.

Als je wilt weten hoe 625 pk aanvoelt in een vierdeurscoupé: Wouter is de beroerdste niet en deelt zijn ervaringen in de onderstaande video.