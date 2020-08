Zo profiteerde de MG ZS EV van de overheidssubsidie

Particulieren gaan aan de elektrische auto en kiezen onder meer voor de MG ZS EV.

Een nieuwe elektrische auto. Dat is voornamelijk iets voor de leaserijders onder ons. Dat klimaat probeert de overheid bij te draaien met een subsidiepotje. Een potje dat overigens in een mum tijd voor dit jaar leeg was. Een auto als de MG ZS EV profiteerde van het steuntje in de rug.

Particuliere EV verkopen in juli 2020

Qua Nederlandse particuliere verkopen in juli onder elektrische auto’s staat de Kia e-Niro op plek één met 648 registraties. De MG ZS EV volgt op een tweede plek met 501 registraties. Op plek drie staat de Volkswagen e-Golf, goed voor 488 registraties. Op vier de Hyundai Kona met 362 registraties en op vijf de Renault Zoe met 241 registraties. De cijfers zijn afkomstig van de RDW. Sinds oktober 2019 heeft MG meer dan 2.000 stuks weten te slijten van de ZS EV.

8.000 euro korting

Het financiële duwtje in de rug kwam niet alleen van de overheid. MG deed er zelf ook nog een schepje bovenop van 4.000 euro. Dat maakt de ZS EV tot één van de goedkoopste elektrische crossovers die je nieuw kunt kopen. Inclusief de subsidie kwam het prijskaartje uit op 22.985 euro. Eén van de voorwaarden was dat je de auto uiterlijk 30 juni kocht.

Mede door het lege subsidiepotje voor 2020 is de MG ZS EV niet met 8.000 euro korting te krijgen. Wel kun je nog gebruik maken van de korting á 4.000 euro van MG zelf. Deze actie loopt op 16 augustus af.