Ford Kuga plug-in hybrid rijtest en video

Autofabrikanten staan voor een uitdaging: er moeten CO2-doelen gehaald worden. Los van elektrische auto’s zien we ook de plug-in hybrides weer in opkomst. We maakten een rijtest met de Ford Kuga plug-in hybrid.

De Kuga is belangrijk voor Ford. De nieuwe Ford Kuga moet de schoenen vullen van het uitgaande model Ford Kuga (aankoopadvies). Dat model werd afgelopen jaar ondanks het laatste productiejaar, toch nog 5% meer verkocht dan het jaar ervoor. Het is na de Ford Focus en de Ford Fiesta de best verkopende auto voor Ford. En het lijkt een kwestie van tijd voordat de Focus en Fiesta eraan gaan, want de SUV-markt blijft groeien.

De nieuwe Ford Kuga is op een volledig nieuw platform ontwikkeld. Dat betekent dat er ook ruimte is voor elektrificatie. En Ford gaat daar niet lafjes mee aan de slag: de nieuwe Kuga wordt geproduceerd op hun nieuwe C2 platform. Gewoon met verbrandingsmotoren maar ook als mild hybrid, als gewone hybride en als plug-in hybride. Om fiscale redenen worden in Nederland overigens alleen de verbrandingsmotoren en de plug-in hybride variant gevoerd.

Met die Ford Kuga plug-in hybrid variant maken wij vandaag kennis. Niet in Faro, Portugal, maar in de Randstad. We zouden eigenlijk naar Portugal afreizen voor deze introductie, maar door het Corona-virus was Ford genoodzaakt de auto hierheen te halen. Op zich prima, dan kunnen we hem meteen proberen daar waar de gemiddelde Nederlander hem straks gebruikt.

En dus sta ik op een bewolkte ochtend op een industrieterrein in Amsterdam Zuid-Oost om de ge-Dettolde sleutel van een netjes ontsmette Ford Kuga PHEV in ontvangst te nemen. Het zijn vreemde tijden. Wij krijgen van de mensen van Ford een Vignale toebedeeld. Aan comfort dus geen gebrek vandaag.

Looking good?

Parelmoer wit, dikke wielen, het staat de Kuga prima. Het ontwerp van de nieuwe Ford Kuga verdeelde de meningen bij de introductie. In ieder geval lijkt het ontwerp wat meer dan andere auto’s afhankelijk van de gekozen kleur. De ST-Line oogt verder uiteraard wat agressiever.

In het interieur is er in ons geval veel fijn materiaal gebruikt. De Vignale uitvoering is natuurlijk helemaal gericht op luxe, met fijn leer, mooie stiksels, chique ogend nephout en een paar comfortabele zetels. Het diamantprintje in de deurbekleding had van mij niet gehoeven, maar soit. Maar wat belangrijker is, is hoe het geheel overkomt.

Interieur Ford Kuga PHEV

Dan moeten we opmerken dat het centrale display wat achterhaald oogt. Het scherm oogt relatief klein, heeft dikke zwarte randen en de graphics zijn ook niet de modernste. Bovendien zitten er in deze (pre-productie) Kuga nog wat slecht uitgelijnde teksten hier en daar. Laten we hopen dat Ford die wat netter vormgeeft voor de definitieve productieversie.

Voor onze neus hebben we een 12,3 inch groot, digitaal instrumentencluster. Dat oogt goed. Het stuur ligt ook prima in de hand. In de middenconsole vinden we een paar belangrijke knoppen. Één van die knoppen gebruik je om in te stellen hoe de aandrijlijn werkt. En die aandrijflijn is interessant.

Acht versnellingen. Of toch niet?

Zo heeft de Ford Kuga plug-in hybrid alleen een drive-selector die ons tijdens deze rijtest laat kiezen tussen P, R, N en D. Met een drukknop kan eventueel nog voor ‘L’ worden gekozen. Het wekt de indruk dat we met een reguliere automaat te maken hebben, maar dat is niet het geval. Hoewel in het persbericht staat dat we acht versnellingen tot onze beschikking hebben, blijken we onderweg te zijn met een CVT. Die CVT heeft wat voorgeprogrammeerde standen die acht versnellingen suggereren. Maar als je volgas geeft krijg je een motor die gelijkmatig op hoge toeren blijft draaien. Van de ‘versnellingen’ merk je vooral iets op lage snelheden.

Maar wat heeft die CVT eigenlijk naar de wielen te brengen? De power van een elektromotor en een verbrandingsmotor. We bewaren het verrassende deel voor het laatst, eerst kijken we naar de elektromotor. Die levert 130 pk’s vanuit een 14,4 kWh batterij. Maar de meeste mensen zullen vooral verrast zijn door het volume van de verbrandingsmotor.

Er is namelijk een 2.5 liter grote viercilinder aan boord. Die Atkinson-motor levert 152 pk. Omdat de motoren hun piekvermogens niet precies op hetzelfde moment leveren, mogen we dit niet bij elkaar optellen. Het maximale vermogen van de Ford Kuga plug-in hybrid die wij in deze rijtest rijden is 225 pk. Daarmee is het op dit moment de rapste Kuga.

Ford Kuga PHEV is rap genoeg

Het is niet de snelste SUV die we ooit hebben gereden. Ook niet in z’n klasse, overigens. Maar je kunt je afvragen hoe relevant dat is, want de gemiddelde rijder van een compacte SUV koopt de auto meestal niet voor volgas-actie. De Ford Kuga plug-in hybrid is met 9,2 seconden op de 100 en haalt indien gewenst een top van 200 kilometer per uur. Door het elektrokoppel voelt de auto echter best rap, er is altijd wel voldoende versnelling voorhanden.

Afhankelijk van welke EV-modus je kiest, werkt de aandrijflijn volledig elektrisch of in een hybride variant. Je kunt er naast volledig elektrisch rijden voor kiezen je elektrische range te bewaren, extra bij te laden, of je kan de auto zelf de meest optimale mix laten kiezen.

Qua sturen is het ook niet slecht. De besturing zelf is redelijk precies en scherp voor een elektrisch bekrachtigde variant in een compacte SUV. Ook het onderstel voelt solide. Niet oncomfortabel maar zeker niet te zacht. Ford stelt dan ook zelden teleur als het om onderstellen gaat.

Hulpsystemen, veiligheid en gadgets

Ook noemenswaardig is het aantal hulpsystemen waar de nieuwe Ford Kuga plug-in hybrid uit deze rijtest over beschikt. Lane Centering, Road Edge detection, Post-Impact braking, Intelligent Speed limiter, en vele andere veiligheidssystemen zijn standaard op de nieuwe Kuga.

Bovendien zijn er prettige extra’s optioneel beschikbaar. Zo is draadloos laden van je smartphone standaard vanaf de Titanium-uitvoeringen, heb je standaard een reeks driving modes aan boord (Normal, Sport, Eco, Slippery, Deep snow / Sand). Ook is de Kuga de eerste SUV van Ford waarop een heads-up display leverbaar is. Ook een fraaie feature: optioneel kan de Kuga active noise cancelling toepassen via de boxen van de stereo, waardoor je minder geluiden van de auto hoort.

De laadruimte is prima: 475 liter om precies te zien. Maar als je meer nodig hebt en je de benen van je passagiers onbelangrijk vindt, dan kun je de achterbank 15 centimeter naar voren schuiven. Op die manier creëer je maximaal 645 liter bagageruimte.

De stekker is lekker

Maar waar het allemaal écht om draait is de stekker. De Ford Kuga plug-in hybrid zoals wij hem in deze rijtest rijden, kan namelijk volgens de WLTP-testcyclus tot 56 kilometer elektrisch rijden. In de stad zou dit zelfs oplopen tot 68 kilometer. Dat is voor heel veel mensen genoeg om de dagelijkse kilometers af te leggen. Elekrisch rijden doet de Ford Kuga PHEV overigens middels een AC elektromotor.

Het opladen van de 14,4 kWh accu duurt aan een gewoon stopcontact een kleine zes uur, met een Wallbox of aan een laadpaal is dat een kleine vier uur met 3,7 kW. Sneller kan overigens niet.

De centenkwestie van de Ford Kuga plug-in hybrid

Bovendien is het financieel interessant, zelfs voor particulieren. De benzineversie van de Ford Kuga begint bij €33.325, dan heb je een 120 pk sterke Kuga. De Ford Kuga plug-in hybrid uit deze rijtest kost vanaf €36.195 en bovendien is er voor particulieren een regeling waardoor je slechts de helft van de wegenbelasting hoeft te betalen. Overigens is de Kuga PHEV wel 280 kilo zwaarder dan die met de reguliere verbrandingsmotor.

Het is echter iets wat je steeds meer ziet: de PHEV’s komen qua prijs steeds vaker in de buurt van gewone verbrandingsmotoren. In Nederland wordt dat effect zeker geholpen door de gunstige verbruiks- en uitstootcijfers. Doordat de theoretische CO2-uitstoot van 32 gram volgens WLTP wordt er weinig BPM aan de prijs toegevoegd. Het gemiddeld verbruik bedraagt overigens 1,4 liter per 100 kilometer WLTP.

Wil je ‘m hebben?

Als je de Ford Kuga plug-in hybrid zoals wij hem in deze rijtest reden ook gebruikt voor je caravanvakantie, dan moet je even goed opletten. Het maximale trekgewicht is namelijk 1200 kilogram. De 1.5 EcoBoost met 150 pk en voorwielaandrijving mag 1800 kg trekken, dus die is dan potentieel interessanter.

Wil je alleen die elektrische fiets op je trekhaak, dan is de PHEV natuurlijk een prima optie. In z’n segment is het een scherp geprijsde en prima rijdende auto als plug-in hybrid.