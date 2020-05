Grand Cherokee Trackhawk Edition OCT 1000 heeft 181 pk (extra)

De vierwielaangedreven Trackhawk Edition OCT 1000 heeft met 222 pk per wiel niets te klagen.

Een krankzinnige auto nog krankzinniger maken. Waarom zou je dat doen? Simpel: omdat het kan. De Jeep Grand Cherokee Trackhawk is zo’n auto. De gewone Grand Cherokee SRT is al een bijzonder leuke auto, waarbij niet veel mensen spreken over een ‘gebrek aan snelheid’.

Trackhawk Edition O.CT 1000

De Grand Cherokee SRT heeft 485 pk, de Trackhawk heeft met 707 pk aanzienlijk meer. Die Trackhawk accelereert dermate snel, dat je het een supercar behoorlijk lastig kunt maken bij het verkeerslicht. De Trackhawk Edition OCT 1000 kan ze zelfs vernederen.

Zwitserland

Om alle vormen van verwarring te voorkomen, de Trackhawk Edition OCT 1000 is géén product van Jeep of FCA zelf. Het is een project van de Zwitserse tuners OCT. Deze tuners zijn in Nederland niet heel erg bekend, maar in Zwitserland zie je genoeg RS6’en rijden met zo’n kleine felgele OCT badge, waardoor je weet dat je die nooit zult bijhouden. Ook deze Trackhawk Edition OCT 1000 zal lastig gaan worden.

1.000

De motor wordt bij de Stage II-kit namelijk gekieteld van 707 pk naar een meer dan gezonde 888 pk. 888! Qua koppel kom je ook weinig te kort: er staat namelijk 1.000 Nm voor je klaar. Dan weet je meteen waar de ‘1.000’ in de naam Trackhawk Edition OCT 1000 voor staat. Om deze specificaties halen hoefde OCT niet eens heel erg hun best te doen. De poelie van de compressor is vervangen en de ECU is herschreven. Die Alpina XB7 van gisteren is geen partij voor deze Amerikaan.

Meer dan 300 km/u

Dat kunnen we ook zien aan de prestaties. De 0-100 km/u sprint duurt nu namelijk iets meer dan 3 seconden. Dankzij een effectief vierwielaandrijvingssysteem en een sterke automaat kun je dit kunstje ook keer op keer herhalen. Over de automaat gesproken, OCT heeft de electronica van die bak een update gegeven. De topsnelheid is ‘meer dan 300 km/u’. Wat het verbruik is van de Grand Cherokee Hellhound op die snelheid is niet bekend, maar dan mis je natuurlijk het punt.

Mild

Mocht je die 888 pk van de Trackhawk Edition OCT 1000 echt overkill vinden, maar 707 pk weer te weinig, is er nog meer goed nieuws. Er is ook milde Stage 1-kit leverbaar. Dan wordt alleen de ECU aangepast. Dan heb je ‘slechts’ 819 pk en 950 Nm tot je beschikking. In beide gevallen heb je 2 jaar en 120.000 km garantie op de tuning.