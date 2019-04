Is deze Ford Escape beter te pruimen dan de Kuga?

Kan niet moeilijk zijn, toch.

Vandaag was er groot nieuws. De Ford Kuga werd namelijk onthuld. Inmiddels zitten we al weer op de derde generatie. De eerste Kuga was misschien wel de beste. Ford probeerde de auto wat hoger in de markt te zetten en dat lukte heel aardig.

Althans, als je keek naar de kwaliteiten van de Kuga. Het apparaat reed uitzonderlijk goed voor zo’n crossover. Niet alleen dankzij zijn hoogwaardige onderstel, maar ook vanwege de dikke motoren, waaronder een 2.5 vijfcilinder turbo van Volvo. De Kuga was van huis uit erg compleet uitgerust, maar dat deerde niet. De auto was te duur en bood geen premium merkbeleving.

De tweede generatie Kuga was technisch gezien geen Kuga, maar een Europese uitvoering van de Amerikaanse Ford Escape. Qua verkoopcijfers ging het al een stuk beter met die auto. Voor Ford dubbel voordeel, want de eerste Kuga was vrij duur om te fabriceren. Voor de Nederlandse markt waren de kleine EcoBoost motoren enorm belangrijk, in plaats van zo’n dorstige Volvo vijfpitter.

De Ford Kuga werd in Nederland onthuld. Zoals gemeld heeft de Kuga wederom een Amerikaanse evenknie, die ook ditmaal Ford Escape wordt genoemd. Dat is de auto die je ziet op de afbeeldingen in de gallery. In technisch opzicht zijn de auto’s gelijk. Dit betekent dat de Amerikanen zich ook mogen voortbewegen middels drie stampende cilinders. Ook zijn er natuurlijk hybride varianten beschikbaar in het land van Uncle Sam.

Dan het uiterlijk. Het kan komen door de uitvoeringen, maar we zien wel degelijk wat verschillen tussen de Kuga en de Escape. Uiteraard zijn de koplampen voorzien van een oranje knipperlicht. Ook zijn de bumpers en velgen anders. Het interieur oogt in grote lijnen ook identiek, maar de uitvoering is wederom anders. Dat lichte leer en het houtinleg geeft het interieur meer cachet dan de zwarte stoffen bedoening in de Ford Kuga. Zoals het eruit ziet, hebben de Amerikanen net even de fraaiere (minder saaie) variant. Kortom: bekijk de foto’s en oordeel vooral zelf en laat het weten, in de comments.