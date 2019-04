Dit is de nieuwe Ford Kuga

Deze auto moet het helemaal gaan maken.

Ford was in 2008 een van de eerste Europese merken met een zogenaamde crossover. Tot die tijd was het het territorium van veelal Aziatische merken. Een doorslaand succes was het absoluut niet. De verkopen waren in Nederland niet denderend te noemen. Een paar honderd exemplaren per jaar was niet wat Ford Nederland zich er waarschijnlijk van had voorgesteld.

Gelukkig weten de Nederlandse klanten de Ford dealer telkens beter te vinden voor een Ford crossover. De tweede generatie Kuga deed het aanmerkelijk beter, met name vanwege de beschikbaarheid van meer bescheiden uitvoeringen. Nu is het 2019 en zijn we aanbeland bij alweer de derde generatie Kuga. De Kuga is een stukje groter dan voorheen. Qua breedte scheelt het 4,4 centimeter, in de lengte is het zelfs 8,9 centimeter. Dankzij het feit dat de Kuga lager is dan voorheen (2 centimeter), oogt het meer als een hoge stationwagon dan een ‘SUV’.

Over triviale dingen als ‘design’ laten we graag de experts in de commentsectie aan de slag, maar het is verreweg de saaiste Kuga tot nu toe. Als zelfs het introductiemodel in een opvallende kleur en grote wielen er ‘meh’ uitziet, vrezen we het ergste voor de instapper. In het grijs. Op kleine wieltjes.

Qua techniek heeft Ford dan ook eindelijk het licht gezien. Men gaat inzetten op hybride aandrijflijnen. Tsja, voor de Outlander PHEV legde het geen windeieren in 2013. Goed om te zien dat Ford het nu ook oppakt. Alhoewel we moeten aantekenen dat met de veranderende bijtellingsregels geen Outlander PHEV verkoopcijfers verwacht hoeven te worden. Er zijn drie opties. De eerste is een Mild Hybrid met 48v hulpmotor. Deze assisteert een 2.0 EcoBlue motor. Ondanks het feit dat ‘EcoBlue’ heel erg schoon klinkt, is het gewoon een diesel.

De tweede optie is een Kuga Hybrid. Bij deze variant heb je de beschikking over een 2.5 vierpitter zónder turbo. Qua concept kun je het goed vergelijken met de hybride aandrijflijn van Toyota. Schakelen gaat bij de Hybride middels een achttrapsautomaat. De derde stap is de Kuga Plug-In Hybrid. Deze heeft dezelfde Atkinson Cycle motor, maar dan met een beter accupakket. Het systeemvermogen bedraagt 225 pk. Zoals de naam doet vermoeden, kun je de Kuga Plug-In Hybrid met een stekker opladen. Op een volle lading moet je volgens Ford zo’n 50 km kunnen halen.

Mocht je geen hybride crossover willen, dan zijn er ook ‘normale’ versies leverbaar. Er zijn twee 1.5 driecilinder benzinemotoren verkrijgbaar (120 en 150 pk). De kilometervreter kan kiezen voor een 1.5 (120 pk) of 2.0 (180 pk) diesel. Er zijn drie uitrustingsniveau’s: Titanium, Vignale en ST-Line. De Kuga wordt ook in Amerika leverbaar, wederom onder de naam Escape.