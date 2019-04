Dit is de ideale Rolls voor een oranje spits

Perfect voor Roy Makaay, toch?

De eerste volledig onder regie van BMW ontwikkelde Rolls-Royce is de Phantom. Onwillekeurig moet ondergetekende elke keer bij Phantom denken aan Roy Makaay. Voor wie Roy Makaay niet kent, het was een dodelijk effectieve doch onopvallende spits. De aanvaller kreeg bij zijn club Bayern München de koosnaam: ‘Das Phantom’. In 129 wedstrijden voor Der Rekordmeister wist Makaay 79 keer te scoren.

Naast spits voor Bayern Munchen heeft Makaay ook diverse malen voor het Nederlands Elftal gespeeld. Ondanks dat hij nooit echt uit de verf kwam in Oranje (6 goals in 43 wedstrijden) is het bruggetje snel gemaakt. Op de foto’s zien we namelijk een oranje Phantom. Zoals al eerder mede gedeeld gaat een groot percentage van de Rolls-Royce klanten voor een individuele aanpak en deze Phantom EWB (Extra Wheel Base) van de tweede generatie is daar een goed voorbeeld van.

De eigenaar van deze Rolls-Royce is helemaal los gegaan met het optieboekje, want werkelijk elke optie lijkt gekozen te zijn. Sterrenhemel in het plafond? Check. Bijzonder houtinleg? Check. Er is zelfs gekozen voor de ‘Privacy Suite’. Hiermee worden de chauffeur en de inzittenden van elkaar gescheiden middels een tussenschot. Toch wel lekker als je bruine boontjes hebt gegeten en ongedeerd windjes wil gaan laten op de achterbank van je zuurverdiende Phantom.

Het compartiment fungeert ook als geluidsisolatie, waardoor het een soort cocoon is van rust en kalmte. Normaliter zijn Phantoms, ondanks ‘individuele opties’ vrij saai qua kleur. Dat is met deze Phantom EWB niet het geval, want de two-tone kleurstelling is zeer gewaagd te noemen. Of de site lak fraai staat weten we niet zeker, maar het goud oranje (Tuscan Sun) is erg mooi. De kleurstelling gaat binnenin trouwens doodleuk verder.

Overal is wit (English White) met oranje leder te vinden. Een kleine uitglijder is gemaakt met de vloermatten, die dezelfde kleur hebben als de kokosmat die Oma ook voor haar deur heeft. Zoals met wel meer apart uitgevoerde BMW’s en Rolls-Royces het geval, wordt deze Phantom EWB uitgeleverd in Abu Dhabi. Kleine kans dus dat dit de auto is van Roy Makaay.

