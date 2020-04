Is deze gechipte Leon ST de perfecte familieauto?

Of heb je liever een van de gevonden concurrenten?

Hoewel het coronavirus een gigantische impact heeft op onze economie en gezondheidszorg, zijn er ook een paar (kleine) voordelen. Neem het thuiswerken. Daardoor hoef je niet urenlang in de file (of nog erger: het ov) te staan, waardoor je thuis meer tijd over hebt voor je favoriete hobby’s. Op Marktplaats rondstruinen naar tweedehandsauto’s, bijvoorbeeld.

En daar staan soms een paar pareltjes op. Deze Seat Leon ST Cupra, bijvoorbeeld, gespot door lezer Leendert (waarvoor dank!). Op het eerste gezicht lijkt het een ‘gewone’ Seat Leon, tot je de titel nog een keertje goed leest. Deze is namelijk onder handen genomen door tuner Vagtechniek, waardoor de Seat nu maar liefst 422 pk en 529 Nm naar alle vier de wielen stuurt.

Deze auto bracht ons eigenlijk een beetje aan het denken. Want als straks de coronacrisis een beetje voorbij is, stap je dan nog wel zo snel in een vliegtuig? In economyclass zit je als sardientjes in een blik, iedereen raakt hetzelfde handbagagerek aan, vaak je handen met water wassen is schier onmogelijk… En dat is als vliegtuigmaatschappijen dan nog überhaupt bestaan en niet failliet zijn gegaan.

Dus, wat is dan het alternatief? Nou, die Seat Leon ST Cupra bijvoorbeeld! Het is een stationwagon – dus je hebt genoeg plek voor je gezin – maar het heeft ook genoeg pk om een glimlach op je gezicht te toveren. De perfecte familieauto voor wat heuvelachtige, achtergelegen wegen in Frankrijk, bijvoorbeeld. Het elektronisch sperdifferentieel zal – zoals @Wouter altijd zegt – een goede bijdrage leveren aan het rijgenot.

Naast de chiptuning en het elektronische sperdifferentieel heeft deze Leon ST een RVS-catback- en kleppenuitlaat met een op maat gemaakte sportkatalysator. De intake is ook gemodificeerd en komt van RacingLine. De nul-naar-honderd-tijd noemt de verkoper niet. Wel de 100-naar-200-km/u-tijd: die bedraagt 9,85 seconden. Deze Leon is dus aardig rap, om het wat subtiel te liggen. De top zou op 306 km/u liggen, al zegt de verkoper dat nooit hebben gereden. Al zou deze schrijver precies hetzelfde hebben geschreven.

En hoeveel kost deze Leon ST Cupra met de 2,0 liter-viercilinder en 94.229 kilometers op de teller? Nou, 25.000 euro. Natuurlijk is er voor dat geld een Seat Leon te vinden die een fractie van die kilometertellerstand heeft. Maar dan heb je wel een flink kleinere motor, die minder potent zal zijn dan deze gechipte ST Cupra.

Maar wat is er nog meer in de price range van de Leon te vinden? Nou, deze Volkswagen Golf 7R, bijvoorbeeld. Ook deze is Stage 2-gechipt en produceert nu 414 pk en 538 Nm. Rotiform RSE-velgen, Oettinger-style spoiler, leren interieur… Sowieso geen standaard Golf R, dus.

De nadelen? Nou, het is een Golf. Dus iets kleiner dan een Leon. Misschien iets minder geschikt voor een roadtrip, maar door de kleinere wielbasis misschien juist leuker als je op bestemming bent. Oh, en er zit een beschadiging op het linker voorportier. De voordelen zijn weer dat deze perfecte familieauto duizend euro goedkoper is dan de Seat (aardig veel benzine) én slechts 51.000 kilometer op de teller heeft staan.

Voor wie liever een iets grotere auto heeft: voor vijf euro minder is deze BMW 5-Serie Touring M550d xDrive te koop. Het is een diesel, wat volgens sommigen minder sportief rijdt. Aan de andere kant is je reis naar de vakantiebestemming wel een stukkie goedkoper. Je levert qua pk wel iets in, maar deze levert alsnog 380 pk. Het maximale koppel is natuurlijk wel een stuk groter, met 740 Nm.

Is er een catch? Jammer genoeg wel: deze BMW heeft al ruim 180.000 kilometer gereden. Het ‘bijna nieuwe’ van de Golf 7 heeft hij dus al een tijdje niet meer. Durf je daar echter overheen te kijken, dan heb je wel een grotere wagen dan de voorgaande twee. Zit voor jou de perfecte familieauto hier tussen, of hebben we er eentje gemist? Laat het weten in de reacties!