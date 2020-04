Nieuwe Fiat Strada wederom gelekt

Het lijkt erop dat we de patenttekeningen van de nieuwe Fiat Strada te pakken hebben.

De nieuwe Fiat Strada komt dichter- en dichterbij. Goed nieuws voor praktisch ingestelde particulieren of ondernemers die een compacte bestelauto wensen. De Fiat Strada kan het namelijk alletwee.

Brazilië

De Strada is een product van Fiat Brazilië. In Zuid-Amerika is Fiat een enorm groot merk. Waar wij in Europa vooral veel kekke en hippe modellen zien als de 500, 500C en 500X, is Fiat in Zuid-Amerika vooral een heel praktisch merk. Het gamma ziet er daar ook iets anders uit dan in Nederland. Het begint met de Mobi. Een maatje groter is de Uno (die wij Panda noemen). Daarboven zijn er modellen als de Argo (hatchback), Cronos (sedan), Toro (pickup) en Grand Sienna (grotere sedan).

April

De Fiat Strada zit tussen de Grand Sienna en Doblò (die wij ook kennen) in. Een tijdje geleden konden we al wat tekeningen laten zien van de populaire pick-up. Aanvankelijk was het de bedoeling dat we de kleine pick-up al in April (deze maand dus) konden verwelkomen.

Coronavirus

Ook in Brazilië hebben ze te maken met het coronavirus (alhoewel in president daar aanvankelijk héél anders over dacht). De onthulling laat dus even op zich wachten, maar de Braziliaanse tak van Motor1.com heeft al de afbeeldingen opgevangen. Fiat had deze namelijk gedeponeerd bij INPI (National Institute of Industrial Property). Dat gebeurt wel vaker, maar meestal gelijktijdig met de daadwerkelijke onthulling van de auto.

Bescheiden motoren

Ondanks dat de Fiat Strada groter zal zijn dan de Fiat Toro, hoef je geen dikke zes- of achtcilinders te verwachten in deze bedrijfswagen. Naar het schijnt wordt de auto leverbaar met drie motoren. Een 1.4 met 87 pk en vijfbak zal de instapper worden. Een 1.3 met 109 pk staat een stapje hoger in de pikorde. Deze is er met vijfbak of een CVT-automaat. Ook een 1.0T met CVT zal verschijnen.

Offcieel

Het is echter onduidelijk wanneer de Strada officieel gaat debuteren. Het debuut is sowieso niet het grootste probleem. De productie van Fiat en met name de toeleveranciers lijken grotere zorgen te zijn op dit moment. De kans dat het een half jaar gaat duren is daaromaanwezig. De Fiat Strada is vroeger ook in Nederland leverbaar geweest. Of dat ook geldt voor deze generatie is niet bekend.