Koop deze oude bekende voor 460.000 Euro

De voetafdruk van @wouter staat nog op het gaspedaal.

Onlangs had @wouter weer een ontzettend vervelende werkdag te pakken (check hier de beelden). Meestal rijdt hij vooral in splinternieuwe auto’s, maar dit keer moest hij op pad met een of ander gemodificeerd oud hok. Gelukkig voor hem ging het niet om een Calibra met zelfbouw-tuning (hoewel dat ook best geinig zou kunnen zijn), maar een affengeile Porsche 911 van de 964 generatie. Het apparaat is het geesteskind van Raphael Gianotten, die zich tot doel gesteld had de ultieme 911 voor de straat te bouwen, mede door het implementeren van wat rally-goodies.

De gedachtengang is even origineel als simpel: de openbare weg lijkt over het algemeen eigenlijk veel meer op de gemiddelde rally-proef (nou ja, op asfalt dan), dan op een exteem glad circuit zonder imperfecties. Dus in plaats van je straatauto perfectioneren voor de ‘Ring, is het eigenlijk logischer om ‘m te prepareren voor de ELE. Vandaar dat de 911 RAPH L1 vierwielaandrijving en een speciaal ontwikkelde sequentiële bak heeft. De ‘L’ in L1 staat overigens voor Lightweight, een referentie naar de beperkte oplage 964 RS Lightweights die Porsche zelf ooit bouwde.

Uiteindelijk is het project ‘volledig uit de klauwen’ gelopen, zou je kunnen zeggen. Je hebt van die mensen die als ze eenmaal ergens aan beginnen niet meer van ophouden weten voordat alles perfect is. Zo werd de motor aangepakt om 450 atmosferische pk’s te leveren, heeft de auto de magnesium Cup 1 wielen (geen lucifer tegenaan houden), werden er met de hand gemaakte carbon onderdelen toegevoegd (waaronder de stoelen) en is er zelfs een beetje goud in de klokkenwinkel verwerkt. In totaal heeft het zo’n 2.000 uur gekost om de Elfer te krijgen zoals ‘ie nu is. En ja, de prijs is daar helaas ook naar. Voor 460.000 Ekkermannen is er natuurlijk een heleboel te koop. Toch voor deze unit gaan?

Dank Torsten voor de tip!